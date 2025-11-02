Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε χωράφι.

Δύο νεαροί άντρες, 25 και 28 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο από Αταλάντη για την Σκάλα.

Το τροχαίο δυστύχημα σύμφωνα με το fonografos.net, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 2/11.

Για άγνωστο προς το παρόν λόγο, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε χωράφι έχοντας αναποδογυρίσει μετά από πρόσκρουση σε δέντρο.

Οι δύο νεαροί από την Τραγάνα είχαν πάει στην Αταλάντη για διασκέδαση.

Το Α.Τ. Λοκρών διενεργεί έρευνα για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.