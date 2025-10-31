Το συστατικό που οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης όλων των παρτίδων της μουσταλευριάς.

Την ανάκληση μουσταλευριάς ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής καθώς μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν ευρήματα που καθιστούν ακατάλληλη την κατανάλωση του προιόντος.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου, προέβη σε έκτακτη δειγματοληψία τροφίμου με στοιχεία «Μουσταλευριά» σε συσκευασία 238g, με ημερομηνία λήξης 24-10-25, που παράγεται από την επιχείρηση «ΣΟΥΠΕΡ ΝΤΟΝΑΤΣ Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Σμολένσκυ & Γούναρη 70 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Το προϊόν, εξετάστηκε από το Τμήμα Α΄ Τροφίμων & Προσθέτων τροφίμων της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και χαρακτηρίστηκε Μη Κανονικό και Μη Ασφαλές διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό σορβικό οξύ (Ε202) σε συγκέντρωση 542 mg/Kg, το οποίο δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου (καν. (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, Παρ. ΙΙ, Μέρος Ε΄, κατηγορία 16).

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών ζήτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων που παρασκευάστηκαν με τη χρήση του μη επιτρεπόμενου προσθέτου σορβικό οξύ (Ε202) από το ανωτέρω ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν, από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά να μην τα καταναλώσουν.

Aυτή είναι η μουσταλευριά που ανακαλείται