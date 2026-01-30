Αποσύρεται, όπως όλα δείχνουν, από την ενεργό πολιτική ο πρώην υπουργός.

Λίγο μετά τη λήξη της θητείας του από τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης -και μάλιστα με κολακευτικά λόγια- ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, κατόπιν τηλεφωνήματος που δέχθηκε από τον πρωθυπουργό, αναλαμβάνει πρόεδρος του Συνεδρίου της ΝΔ που διεξάγεται 15-17 Μαΐου.

Η τιμητική αυτή θέση λέγεται πως αποτελεί την τελευταία πράξη ανάμειξης του πολύ γνωστού δημοσιογράφου στην ενεργή κομματική ζωή.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες της στήλης προ ολίγου διαστήματος ο Κ. Μητσοτάκης έκανε πρόταση στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να αναλάβει τη θέση του προέδρου του Συνεδρίου πλην όμως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος δεν την έκανε αποδεκτή.

Β.Σκ.