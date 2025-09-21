Οι αποστάσεις του πρώην προέδρου της ΝΔ από το Μαξίμου - Κοντά στους δυο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά δεν υπονομεύει Μητσοτάκη.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης αρνήθηκε την πρόταση Μητσοτάκη να αναλάβει την προεδρία του Συνεδρίου της ΝΔ, ενημερώνοντας τον πρωθυπουργό πως αν το πράξει θα ζητούσε άρση της διαγραφής Σαμαρά, γεγονός που μόνο προβλήματα θα δημιουργούσε.

Την είδηση δημοσιεύει σήμερα στη στήλη του στην «Καθημερινή» ο Σταύρος Παπαντωνίου- και αφού η είδηση διέρρευσε μου επιτρέπει να συμβουλευτώ το ημερολόγιό μου και να σημειώσω τα εξής για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη:

-Όντως αρνήθηκε την προεδρία του Συνεδρίου που του πρότεινε ο πρόεδρος της ΝΔ. Το επιχείρημά του ήταν ότι «αν είμαι πρόεδρος θα μιλήσω για πανστρατιά, άρα και για την επιστροφή Σαμαρά. Αυτό όμως μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει στον πρόεδρο» -κάτι που προφανώς δεν επιθυμούσε να συμβεί.

Τη θέση του προέδρου του Συνεδρίου, πάντως, ο άλλοτε πρόεδρος της ΝΔ δεν θα την αποδεχόταν ακόμα και αν επέστρεφε ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς ο Ευ. Μεϊμαράκης έχει διακριτές αντιθέσεις με τον Κ. Μητσοτάκη, ταυτιζόμενος εν μέρει και συμπορευόμενος με τους δυο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά χωρίς να υπονομεύει τον νυν πρωθυπουργό.

-Ο Ευ. Μεϊμαράκης αρνήθηκε επίσης την προεδρία στη μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο για τα 50 χρόνια της ΝΔ, ενώ δεν παραβρέθηκε καν στη γιορτή της Ρηγίλλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μαξίμου ήθελε μονοκομματικό ΠτΔ

-Δεν αποδέχτηκε την πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ζητώντας ως υποψήφιος Πρόεδρος να ψηφιστεί τουλάχιστον από δυο ή τρία κόμματα, με τον πρωθυπουργό να θέλει μονοκομματικό ΠτΔ, κάτι που δεν αποδέχτηκε ο Ευ. Μεϊμαράκης. Αποτέλεσμα της άρνησης υπήρξε η πρόταση Μητσοτάκη στον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος και την αποδέχτηκε- και εκλέχτηκε από ένα μόνο κόμμα, το δικό του!.

-Αρνήθηκε την πρόταση να είναι επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας, θέση που ανέλαβε τελικά η Ελίζα Βόζεμπερκ.

-Η πιο σημαντική «ανταρσία» του, πάντως, ήταν η άρνησή του να παραβρεθεί στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ από τον Κ. Μητσοτάκη καθώς θεωρούσε ότι το ευρωψηφοδέλτιο ήταν πολύ κατώτερο του αναμενόμενου, ακόμα και από το προηγούμενο- κάτι για το οποίο εκ των πραγμάτων έχει ήδη δικαιωθεί.

Αυτά λέει το ημερολόγιο με τον τίτλο «Το ρεπορτάζ που δεν έγραψα» -και πολλά άλλα που τα κρατάμε για αργότερα...