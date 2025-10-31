Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής.

Με τη λειψυδρία να εξελίσσεται σε κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα, καθώς τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες μειώνονται επικίνδυνα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη θωράκιση της υδατικής ασφάλειας.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής, επικαλούμενη την ανάγκη ανάκτησης κόστους και διασφάλισης βιωσιμότητας των νέων επενδύσεων.

Το Dnews.gr παρουσιάζει μέσα από δένκα ερωτήσεις – απαντήσεις το πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τη λειψυδρία:

1. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη λειψυδρία;

Η κυβέρνηση προχωρά σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει μεγάλα υδροδοτικά έργα, ενίσχυση ταμιευτήρων, γεωτρήσεις, πιθανές αφαλατώσεις και αναδιάρθρωση της διαχείρισης του νερού στη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης στα τιμολόγια του νερού;

Επισήμως δεν έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις, αλλά η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής θεωρείται σίγουρη, με τις αυξήσεις να στηρίζονται σε απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής.

3. Ποιο είναι το βασικό έργο για την ασφάλεια υδροδότησης της Αττικής;

Το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο μέσω σηράγγων, με στόχο να εξασφαλίσει νερό για τις επόμενες δεκαετίες.

4. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο «Εύρυτος»;

Οι εργασίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2029.

5. Θα υπάρξει επιπλέον τέλος για όσους υπερκαταναλώνουν νερό;

Προς το παρόν, δεν υπάρχει σχεδιασμός για τέλος υπερκατανάλωσης.

6. Τι περιλαμβάνει το «Plan B» σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας;

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία έως τριών μονάδων αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο, με συνολική παραγωγή άνω των 140 εκατ. κυβικών μέτρων νερού ετησίως.

7. Γιατί δεν αποτελεί η αφαλάτωση μόνιμη λύση;

Η αφαλάτωση είναι ενεργοβόρα και κοστοβόρα, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος του νερού για τους καταναλωτές.

8. Τι αλλαγές θα υπάρξουν στη διαχείριση των παρόχων νερού;

Προωθείται η δημιουργία δύο ισχυρών πυλώνων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με απορρόφηση μικρών παρόχων ώστε να περιοριστεί ο κατακερματισμός και οι μεγάλες απώλειες νερού.

9. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι οι δήμοι θα έχουν αποτελεσματική υποστήριξη;

Έχει εξασφαλιστεί τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση και αναβάθμιση των δημοτικών ΔΕΥΑ που δεν θα απορροφηθούν.

10. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επάρκειας νερού για την Αττική χωρίς πρόσθετα έργα;

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η σημερινή επάρκεια καλύπτει περίπου τέσσερα χρόνια. Αν οι βροχοπτώσεις δεν επαρκέσουν, θα ενεργοποιηθούν τα εναλλακτικά σχέδια.