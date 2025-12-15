Η κατάσταση στο Thorpeness αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παραθαλάσσιες κοινότητες μπροστά στην κλιματική αλλαγή και τη διάβρωση των ακτών.

Στην παραθαλάσσια κοινότητα του Thorpeness στην ακτή του Suffolk, η διάβρωση των γκρεμών έχει οδηγήσει σε σοβαρές καταστάσεις ασφαλείας και σε κατεδαφίσεις κατοικιών.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατεδάφιση ενός σπιτιού στην κορυφή του γκρεμού, ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατεδάφιση ενός δεύτερου, του «The Chantry», εξαιτίας της εγγύτητάς του στο αποσαθρωμένο άκρο του γκρεμού.

Το τετραώροφο σπίτι είχε πουληθεί σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο έναντι 200.000 λιρών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μεσίτη. Ωστόσο, το Συμβούλιο του East Suffolk τόνισε ότι η κατεδάφιση ήταν αναγκαία, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας είχαν φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα.

Η διάβρωση των γκρεμών έχει σοβαρές συνέπειες για τους κατοίκους: Η 88χρονη γειτόνισσα Jean Flick παρακολούθησε την κατεδάφιση του σπιτιού της στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι, αν η διάβρωση συνεχιστεί, η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους θα περιοριστεί σημαντικά.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η αλλαγή της ακτογραμμής είναι εμφανής σε σχέση με το παρελθόν. Ο George Allum, που γεννήθηκε στο χωριό, περιγράφει πως παλιά μπορούσες να ποδηλατείς κατά μήκος των σπιτιών με πράσινο παντού, το οποίο πλέον έχει εξαφανιστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τη θλίψη για τα χαμένα κτίρια, οι κάτοικοι αναγνωρίζουν ότι η θάλασσα έχει τη δύναμη να επικρατήσει.

Η τοπική διοίκηση του East Suffolk έχει επισημάνει ότι συνεργάζεται με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, παρακολουθώντας τακτικά την περιοχή, καθώς η διάβρωση δεν είναι γραμμική και οι μελλοντικές απώλειες είναι δύσκολο να προβλεφθούν.

Η κατάσταση στο Thorpeness αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παραθαλάσσιες κοινότητες μπροστά στην κλιματική αλλαγή και τη διάβρωση των ακτών. Οι κάτοικοι βλέπουν τη φυσική καταστροφή να επηρεάζει άμεσα τη ζωή τους, τα σπίτια τους και την οικονομία της περιοχής. Οι κατεδαφίσεις είναι αναγκαίες για την ασφάλεια, αλλά αποτελούν επίσης μια συναισθηματικά δύσκολη διαδικασία για όσους έχουν επενδύσει χρόνο και ζωή σε αυτά τα σπίτια.

Η εμπειρία των κατοίκων του Thorpeness είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναπόφευκτης δύναμης της φύσης και της ανάγκης για συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή των πολιτικών προστασίας των ακτών.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης και της σωστής διαχείρισης των κινδύνων, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της κοινότητας στο μέλλον.

Πηγή: Itvx