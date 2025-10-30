Θέτουν ζήτημα επιβίωσης οι παραγωγοί και κάνουν λόγο για οικονομικό στραγγαλισμό.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για μια ακόμη μέρα προχώρησαν σε μπλόκα και πορεία διαμαρτυρίας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε τρία σημεία – Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά – διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Λίγο μετά τις μετά τις 14.30 έκλεισαν και πάλι τα δύο ρεύματα του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης, στο ύψος του Καρτερού. Οι συγκεντρωμένοι επιτρέπουν τη διέλευση μόνο οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία), δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στα σημεία μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για «έναν αγώνα καθαρών και νόμιμων ανθρώπων του μόχθου», που παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr οι αγρότες εμμένουν στις κινητοποιήσεις ζητώντας στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Στα Χανιά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν για δεύτερη ημέρα στο μπλόκο στην εθνική οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών, μεταξύ Μουρνιών και Σούδας.

Όπως τονίζουν, ο αγώνας τους δεν σταματά εδώ, καθώς προετοιμάζονται για το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Οι παραγωγοί ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και την ενίσχυση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, επισημαίνοντας πως θα παραμείνουν στους δρόμους «μέχρι να ακουστεί η φωνή του μόχθου».