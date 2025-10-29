Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 ρίχτερ.

Σεισμός μεγέθους 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα 5 Χλμ. ΝΝΑ του Τυμπακίου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 23:06 και είχε εστιακό βάθος 14,7χλμ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 ρίχτερ.

Σημειώνεται ότι με την τελική καταμέτρηση του σεισμού από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η δόνηση είχε μέγεθος 3,5 ρίχτερ και επίκεντρο 16 Χλμ. ΝΝΑ του Πλακιά Ρεθύμνου.