Παρά το σχετικά χαμηλό υψόμετρο και την εγγύτητα στη θάλασσα, εμφανίζει συχνά θερμοκρασίες αντίστοιχες ή και χαμηλότερες από το Νευροκόπι ή τη Φλώρινα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του αναδεικνύει το θερμοκρασιακό παράδοξο που καταγράφεται στο Νεοχώρι Χαλκιδικής και αποτελεί ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που αξίζει της προσοχής όλων μας. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει ένα μικροκλιματικό φαινόμενο που προκαλεί θερμοκρασίες εξαιρετικά χαμηλές για την περιοχή, συγκρίσιμες με ορεινά κέντρα της Πίνδου. Παρά το σχετικά χαμηλό υψόμετρο (~500 μέτρα) και τη γειτνίαση με τη θάλασσα, η κοιλάδα του χωριού λειτουργεί σαν «παγίδα ψύχους».

Η τοπογραφία και τα μικροκλιματικά χαρακτηριστικά — κοιλάδες, δολίνες, απομόνωση από θαλάσσιες ροές και μορφή εδάφους — επιτρέπουν στον ψυχρό, βαρύτερο αέρα να εγκλωβίζεται κοντά στο έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως θερμοκρασιακή αναστροφή, οδηγεί σε ελάχιστες θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές που παρατηρούνται σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Σύμφωνα με την εξήγηση του Σάκη Αρναούτογλου αυτό το μικροκλιματικό παράδοξο της Βόρειας Ελλάδα είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η τοπική μορφολογία καθορίζει τη θερμοκρασία περισσότερο από το υψόμετρο καθαυτό.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρανούτογλου

Το Νεοχώρι Χαλκιδικής: Το μικροκλιματικό παράδοξο της βόρειας Ελλάδας, με τιμές που θυμίζουν ορεινά κέντρα της Πίνδου! Φίλες και φίλοι καλημέρα! Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό δείγμα ελάχιστων θερμοκρασιών. Δείχνει ξεκάθαρα την έντονη τοπική διαφοροποίηση και τη σημασία του μικροκλίματος στη διαμόρφωση των ελαχίστων τιμών. Το Βαθύσταλο Παρνασσού στα 1700 μέτρα, με -7 βαθμούς, παρουσίασε την πιο χαμηλή τιμή σήμερα το πρωί λόγω της μορφολογίας της περιοχής. Πρόκειται όμως για Δολίνη, μια φυσική λεκάνη όπου ο ψυχρός, βαρύτερος αέρας κατακάθεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκλωβιζόμενος κοντά στο έδαφος. Σε συνθήκες άπνοιας και καθαρού ουρανού, όπως σήμερα, το φαινόμενο θερμοκρασιακής αναστροφής είναι έντονο και οδηγεί σε πολύ χαμηλές ελάχιστες, συχνά χαμηλότερες ακόμη και από κορυφές χιονοδρομικών κέντρων της περιοχής.

Το Νεοχώρι Χαλκιδικής, με -1,1 βαθμό, είναι εξίσου εντυπωσιακό. Παρά το σχετικά χαμηλό υψόμετρο (περίπου στα 500 μέτρα) και την σχετική εγγύτητα στη θάλασσα, εμφανίζει συχνά θερμοκρασίες αντίστοιχες ή και χαμηλότερες από το Νευροκόπι ή τη Φλώρινα. Η κοιλάδα του Νεοχωρίου έχει εσωτερικό ανάγλυφο και καλή απομόνωση από θαλάσσιες ροές, λειτουργώντας σαν μικρή παγίδα ψύχους.

Η σημερινή κατανομή αποδεικνύει πως τα τοπικά ανάγλυφα και τα μικροκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως κοιλάδες, δολίνες, απομόνωση και μορφή εδάφους, μπορούν να καθορίσουν τη θερμοκρασία περισσότερο από το υψόμετρο καθαυτό. Το Βαθύσταλο παραμένει ο πρωταθλητής των ελαχίστων θερμοκρασιών λόγω της δολίνης, ενώ το Νεοχώρι Χαλκιδικής ξεχωρίζει ως μικροκλιματικό παράδοξο της βόρειας Ελλάδας, με τιμές που θυμίζουν ορεινά κέντρα της Πίνδου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid0mKG7LAVGEtQdysHMCCxXuR555JZRcFWP2UWHHgbsKa6KMWL6peeVsvy4KzwTPenjl}