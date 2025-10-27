Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν από αύριο και για κάποιες μέρες στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Στο καθιερωμένο δελτίο καιρού στο Youtube, ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε πως η νοτιοανατολική Ευρώπη μπαίνει σε μία περίοδο καλοκαιρίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Αύριο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, το μεσημέρι, θα υπάρξουν σύννεφα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ενώ όπως είπε, υπάρχει πιθανότητα οι συννεφιές να δώσουν κάποια ασθενή φαινόμενα στη Μακεδονία.

Ωστόσο, μέχρι το βράδυ αναμένεται ο καιρός να έχει ανοίξει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, Λέσβος, Χίος φαίνεται πως θα επηρεαστούν από κάποιες μπόρες και ισχυρές καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Ρόδος και η Σάμος.

Προς τις μεσημεριανές ώρες, η Κέρκυρα θα μπει στον «χορό» της αστάθειας αλλά και περιοχές της Ηπείρου αλλά και στις βόρειες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Η Αθήνα θα έχει πολλή ηλιοφάνεια ενώ η Θεσσαλονίκη αύριο θα «βγάλει» κάποια σύννεφα, με πιθανότητα να βρέξει στις γύρω ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς κυρίως σε περιοχές της Κρήτης ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 βαθμούς στην Αττική.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι εξαιρετικός σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή θα πλησιάσει την χώρα μία διαταραχή με συννεφιές ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ενδεχομένως, η διαταραχή αυτή να «δώσει» κάποια ψιχάλα σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Το Σάββατο η διαταραχή αυτή θα έχει «διαλυθεί» και ο καιρός κατά την διάρκεια της ημέρας θα παραμείνει καλός.

Τέλος, ο Σάκης Αρναούτογλου, προέβλεψε πολύ καλό καιρό μέχρι και τις 4-5 Νοέμβρη. Ενδεχομένως, όπως είπε να έρθει τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη μία διαταραχή η οποία θα επηρεάσει κυρίως την δυτική Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ysX0RUzly1s}