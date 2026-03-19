Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά το πρωτοφανές πλήγμα των ισραηλινών δυνάμεων στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό και με την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Axios, η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε εγκαταστάσεις του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars στην Τεχεράνη σημαίνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν πιθανότατα θα παραταθεί έως τον Μάιο.

Αφού η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αργά την Τετάρτη στο Truth Social ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα επιτεθούν ξανά στο «εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο κοίτασμα South Pars», «εκτός αν το Ιράν αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί στο αθώο Κατάρ».

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν χτύπησε χθες την βιομηχανική πόλη Ras Laffan, που φιλοξενεί και τη «μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο», καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα πλήγματα προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις από τις χώρες που επλήγησαν, με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας να προειδοποιεί: «Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε στρατιωτικές ενέργειες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο».

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη συνεχίζει τον παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο, περιορίζοντας σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

«Η απόφαση να στοχοποιηθεί το South Pars και οι σχετικές εγκαταστάσεις ενισχύει την εκτίμησή μας ότι ο πόλεμος πιθανότατα θα επεκταθεί έως τον Μάιο, χωρίς να διαφαίνεται άμεσα σαφής διέξοδος», δήλωσε ο Τόρμπγιορν Σόλτβετ, επικεφαλής αναλυτής Μέσης Ανατολής στην εταιρεία ανάλυσης κινδύνου Verisk Maplecroft.

Ο Σνάιντερμαν συμφώνησε με αυτή την εκτίμηση και δήλωσε στο Axios ότι ο μόνος λόγος που οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν αυξηθεί περισσότερο είναι επειδή «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν υποβαθμίσει σημαντικά, ιδίως τις ιρανικές βαλλιστικές δυνατότητες, αλλά και τις εκτοξεύσεις drones».

Όπως διευκρίνισε ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να μετακινηθεί ένας εκτοξευτής Shahed και να κρυφτεί προκειμένου να καταστεί δύσκολος ο εντοπισμός του. «Νομίζω ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν για πολύ καιρό την προσπάθεια να πλήξουν μεμονωμένους εκτοξευτές και αποθέματα».

Το ίδιο ισχύει και για ορισμένους πυραύλους που ο ιρανικός στρατός μπορεί να τοποθετήσει σε φορτηγά, σύμφωνα με τον Σνάιντερμαν. Ο ιρανικός στρατός διαθέτει περιορισμένο αριθμό τέτοιων συστημάτων, τα οποία είναι πιθανό να συγκαταλέγονται «στους κορυφαίους στόχους που προσπαθούν να πλήξουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί».

«Είναι πιο δύσκολο για αυτούς να κάνουν τέτοιες επιχειρήσεις σε σχέση με την αρχή του πολέμου, αλλά παραμένει εφικτό να θέσουν τα Στενά του Ορμούζ υπό σημαντική πίεση», πρόσθεσε.

Ανησυχία για επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία και Ερυθρά Θάλασσα

Αναφερόμενος στα πλήγματα της Τεχεράνης σε άλλες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή την Τετάρτη, ο Σόλτβετ σημείωσε ότι η ισραηλινή επίθεση στο South Pars «θα μπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που μέχρι τώρα δεν έχουν υποστεί ζημιές».

Η «μεγαλύτερη ανησυχία» αφορά «την πιθανότητα επιθέσεων στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας ή σε εγκαταστάσεις εξαγωγής στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες, μαζί με τη Φουτζάιρα, αποτελούν τη μόνη σημαντική εναλλακτική» στα Στενά του Ορμούζ, είπε.

«Είναι δύσκολο να προβλεφθεί μια διέξοδος», δήλωσε ο Σνάιντερμαν. «Προς το παρόν, το Ιράν δεν έχει κάποιοι κίνητρο για αποκλιμάκωση».