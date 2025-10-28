Ο δράστης είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Δύσκολες ώρες περνάει η 70χρονη από τη Γλυφάδα, η οποία δέχτηκε επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο στη μέση του δρόμου, ενώ τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς.

Ο 38χρονος δράστης χτύπησε την 70χρονη πισώπλατα στο κεφάλι με μία πέτρα στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας στις 24 Οκτωβρίου και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, εγκαταλείποντας τη γυναίκα αιμόφυρτη.

Η άτυχη ηλικιωμένη είχε πάει για μπάνιο στη θάλασσα.

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει», λέει η κόρη της, η οποία μίλησε στο MEGA την Τρίτη (28.10.2025).

Αναίτια, χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό, ο 38χρονος δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε με μία πέτρα στην 70χρονη χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στη Γλυφάδα», συμπληρώνει η κόρη της 70χρονης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddu5zhlif2dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με ασθενοφόρο η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση για τέταρτο 24ωρο.

Με ψυχιατρικά προβλήματα ο δράστης

Ο 38χρονος, ο οποίος όπως αποδείχτηκε, έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και προφυλακίστηκε.

«Δεν είναι στα καλά του, αυτό μου είπανε. Και εγώ μπορεί να γίνω σχιζοφρενής αν η μάνα μου πάθει κάτι ή αν ήταν τα παιδιά μου στη θέση της μάνας μου, και δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει κιόλας».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πώς ο 38χρονος με τόσο σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας είχε καταφέρει να αποδράσει από ψυχιατρικά ιδρύματα και να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Το χρονικό της επίθεσης

Την ώρα που η 70χρονη τάιζε αδέσποτες γάτες, ο 38χρονος άστεγος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, τής επιτέθηκε με μία πέτρα χτυπώντας την στο κεφάλι με μένος, συνεχίζοντας ακόμα κι όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε μία δημοτική υπάλληλος, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, εκεί όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Μόνο ένα θαύμα θα τη σώσει», λέει στον Alpha την Τρίτη η Γερμανίδα φίλη της 70χρονης γυναίκας, που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddu5ravtvr55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο δράστης μετά το περιστατικό επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν είναι καθόλου συνεργάσιμος και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ.