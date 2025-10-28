Στο σημείο έφτασαν άντρες της αστυνομίας και συνέλαβαν τον 24χρονο ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10)σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όταν ξεκίνησε καυγάς ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που είχαν έρθει για να δουλέψουν σεζόν.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 24χρονο από το Σουδάν να ξυλοκοπεί άγρια με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα την 38χρονη σύντροφό του από τη Σομαλία, σύμφωνα με την καταγγελία.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της 38χρονης, δε δίστασε να την πιάσει από το λαιμό και να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο.

Όπως έγινε γνωστό, η 38χρονη πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.