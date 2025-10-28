Σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, η αργία αναμένεται να κρατήσει κλειστά τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, ορισμένα μικρότερα καταστήματα και αλυσίδες έχουν προγραμματίσει να λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.
Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30 – 23:00, τα Bazzaar και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 – 11:00. Ανοιχτές θα είναι ακόμα, για παραδόσεις, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Wolt και e -food.
Η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.
Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες:
- την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά),
- την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου),
- την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή), εκτός από τα καταστήματα τροφίμων,
- την ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (25η Μαρτίου),
- την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή),
- την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου),
- την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),
- την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» και της έναρξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940 στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (28η Οκτωβρίου),
- την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου) και
- την Κυριακή κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές.