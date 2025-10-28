Η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία. Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά.

Σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, η αργία αναμένεται να κρατήσει κλειστά τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, ορισμένα μικρότερα καταστήματα και αλυσίδες έχουν προγραμματίσει να λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30 – 23:00, τα Bazzaar και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 – 11:00. Ανοιχτές θα είναι ακόμα, για παραδόσεις, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Wolt και e -food.

Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες: