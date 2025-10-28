Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά και το made in Greece Μη Επανδρωμένο Αερόχημα «Αρχύτας»: Το ελληνικής σχεδίασης Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (drone) σταθερής πτέρυγας χρησιμοποιεί κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις και σχεδιάζεται να έχει δυνατότητες κάθετης απο-προσγείωσης με μεγάλο σύστημα σταθερής πτέρυγας.

Σήμερα στις 11:00 το πρωί είναι προγραμματισμένη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και η μαθητική στην Αθήνα. Τα μηχανοκίνητα οχήματα που θα παρελάσουν στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη έκαναν την καθιερωμένη πρόβα.

Η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσει στις 11.00 και το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των ΕΔ σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, το κοινό θα δει για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση από ταχύπλοα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας (σ.σ Unmanned Surface Vehicle, USV) για ναυτικές επιχειρήσεις, μέχρι το ειδικό αερόχημα ΣμηΕΑ VBAT αλλά και υποβρύχιο σκούτερ για τις Ειδικές Δυνάμεις καθώς και μία σειρά από Μη Επανδρωμένα συστήματα του Ναυτικού.

Την ίδια ώρα η καινοτομία και η τεχνολογία που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία θα κάνει επίσης αισθητή την παρουσία της, επίσης με σημαντικές πρεμιέρες στην φετινή παρέλαση αφού για πρώτη φορά θα εμφανιστεί το νέο όπλο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο πύραυλος Rampage του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση στα F-16 Viper της ΠΑ, ενώ σχεδιάζεται μεταξύ να παρουσιαστεί στο κοινό και ειδικό Μεταφερόμενο Σταθμό Επικοινωνιών.

Σήμερα Τρίτη 28η Οκτωβρίου, θα λάβουν χώρα:

Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού. Εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στις 06:47.

Επίσημη έπαρση της εθνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στις 08:00.

Τέλεση δοξολογίας στον καθεδρικό ιερό ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, κ. Ιερώνυμου Β΄, στις 10:00.

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από διάφορες αρχές στις 10:40.

Παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, στις 11:00.

Η ΕΡΤ3 θα δείξει live τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Με… στάση εργασίας αντιδρούν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ 3 στην απόφαση της διοίκησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να επιλέξει ως κεντρικό παρουσιαστή στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, συνάδελφό τους που μετακινήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, από την Αθήνα. Στη σχετική ανακοίνωση από την Ενωση Συντακτών Μακεδονίας–Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική΄στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, ενώ διευκρινίζεται ότι «η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 11.00», με την έναρξη της παρέλασης, «και θα τερματιστεί ταυτόχρονα με τη λήξη της ζωντανής μετάδοσής της»!

«Εδώ και δεκαετίες, στο εορταστικό τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, η ΕΡΤ ΑΕ αναθέτει την μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη σε δημοσιογράφους εργαζόμενους στην ΕΡΤ3. Όλες οι σχετικές μεταδόσεις γίνονταν πάντα με επαγγελματισμό και αρτιότητα», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση διαμαρτυρίας η Ενωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης. Με την απόφασή της αυτή όμως εφέτος -καταγγέλλει η ΕΣΗΕΜ-Θ- η διοίκηση της ΕΡΤ απαξιώνει το δημοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ 3, «επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινεί από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό και αποκλείοντας τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό, ο οποίος εκτελεί με επιτυχία τη συγκεκριμένη εργασία τα τελευταία 12 χρόνια».

Διότι, όπως αναφέρεται, «κατά τη διοίκηση της ΕΡΤ, όμως, ούτε αυτός ούτε οποιοσδήποτε άλλος από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ3 κρίνεται ικανός να αναλάβει τη μετάδοση ενός κορυφαίου για την πόλη γεγονότος». «Η αιφνίδια αυτή απόφαση -υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση- δείχνει έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τα μέλη της Ενωσής μας, προκαλεί αίσθημα αγανάκτησης και γεννά εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που την υπαγόρευσαν, πέρα από την καταδικαστέα αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη στην οποία εδρεύει».

«Διαμαρτυρόμενη για την αντίληψη αυτήν και μη αποδεχόμενη τον δευτερεύοντα ρόλο που για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο επιφυλάσσεται στα μέλη της που εργάζονται στην ΕΡΤ3, η ΕΣΗΕΜ-Θ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025. Η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 11.00, οπότε γίνεται η έναρξη της παρέλασης, και θα τερματιστεί ταυτόχρονα με τη λήξη της ζωντανής μετάδοσής της», διευκρινίζεται για μορφή αυτή διαμαρτυρίας απέναντι στην απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ να κάνει τη μετάδοση της παρέλασης δημοσιογράφος από την Αθήνα…