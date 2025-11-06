Στο πλάνο φαίνεται και ο Τραμπ να παρακολουθεί αμήχανος την ώρα που καταρρεύει στέλεχος της Novo Nordisk.

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο CEO της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ρικς βρισκόταν στο πόντιουμ και μιλούσε σε live μετάδοση.

Ξαφνικά υπήρξε μία αναστάτωση στους παραβρισκόμενους καθώς ένας από αυτούς κατέρρευσε. Το δίκτυο διέκοψε τη μετάδοση αλλά το στιγμιότυπο έχει ήδη κυκλοφορήσει στα social media.

Το στιγμιότυπο έγινε viral μέσα σε δευτερόλεπτα με έναν χρήστη να σχολιάζει σε σχετική ανάρτηση «Λάθος άνθρωπος έπεσε». Την ώρα που συνέβη το απρόοπτο, στον Λευκό Οίκο έδιναν συνέντευξη Τύπου για την υγειονομική περίθαλψη, καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν συνάντηση με τον Τραμπ για την επέκταση της κάλυψης και τη μείωση των τιμών σε δημοφιλείς θεραπείες για την παχυσαρκία, όπως οι Zepbound και Wegovy.

Τα αμερικανικά Μέσα αναφέρουν ότι ο άνθρωπος που κατάρρευσε ήταν ο Γκόρντον Φίντλεϊ, στέλεχος της Novo Nordisk.

Όσοι ήταν παρόντες έσπευσαν να τον βοηθήσουν και πληροφορίες αναφέρουν ότι απομακρύνθηκε άμεσα γαι να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι ακόμα σαφές τι οδήγησε στην κατάρρευσή του.

Δημοσιογράφοι που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι ο Δρ. Μεχμέτ Οζ, Διευθυντής των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid, βοήθησε τον Φίντλεϊ να πέσει ομαλά στο έδαφος, προστατεύοντας το κεφάλι του. Καθώς οι δημοσιογράφοι οδηγούνταν έξω από το Οβάλ Γραφείο, μέλη του υπουργικού συμβουλίου φρόντισαν τον άνδρα, σηκώνοντας τα πόδια του.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε πως «κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Οβάλ Γραφείου, ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε. Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου ανέλαβε γρήγορα δράση και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί σύντομα».

Πριν από καταρρεύσει ο Φίντλεϊ, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει σαρωτικές μειώσεις τιμών σε φάρμακα απώλειας βάρους. Όπως είπε, θα μειωθούν από τα 1.000 δολάρια και πλέον, σε 250 δολάρια το μήνα, ενώ το μηνιαίο κόστος του Zepbound θα μειωθεί στα 346 δολάρια.

«Αυτό έχει να κάνει και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Το καλύπτουμε σήμερα επειδή είναι τόσο δημοφιλή. Πρόκειται για δύο εταιρείες που διαθέτουν πρωτοποριακά φάρμακα απώλειας βάρους που έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και περισσοτερο. Αυτές είναι οι δύο εταιρείες που πραγματικά άνοιξαν τον δρόμο. Μέχρι τώρα, κανένα από τα φάρμακα δεν κάλυπτε το Medicare για την απώλεια βάρους και σπάνια καλύπτε το Medicaid» ειπε ο Τραμπ.