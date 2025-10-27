Οι αγρότες είναι στα «κάγκελα», καθώς οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προχωρούν, ενώ η ενημέρωση περιείχε ανακρίβειες και «φούσκωμα» των ποσών, δημιουργώντας εντυπώσεις, που αποδείχθηκαν κενές περιεχομένου.

«Θερμός» Νοέμβριος, με κλιμάκωση κινητοποιήσεων, ετοιμάζεται από τις αγροτικές οργανώσεις. Μετά την πανελλαδική συνάντηση αγροτικών φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την προηγούμενη Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της ΕΘΕΑΣ, η οποία αποφάσισε την διοργάνωση συλλαλητηρίου το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου, σε ιδιαίτερα μαχητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, την ίδια ημέρα, συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με διευρυμένη σύνθεση στη Νίκαια της Λάρισας, όπου αποφασίστηκε κλιμάκωση κινητοποιήσεων εντός του επόμενου μηνός.

Οι αγρότες είναι στα «κάγκελα», καθώς οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προχωρούν, ενώ η ενημέρωση περιείχε ανακρίβειες και «φούσκωμα» των ποσών, δημιουργώντας εντυπώσεις, που αποδείχθηκαν κενές περιεχομένου.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν όλη την εβδομάδα να επικρατήσει σύγχυση και οργή στον αγροτικό κόσμο. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, κος Θωμάς Μόσχος, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 fm στην εκπομπή «Πρώτο πρωινό» με τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κλώσσα ο οποίος αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Από τους διαλόγους είναι ξεκάθαρο πως φταίνε οι υπουργοί και άφηναν να γίνεται αυτό γιατί ήταν ενήμεροι από την αρχή. Εμείς οι ίδιοι είχαμε ενημερώσει και τον κ.Βορίδη το 2020 και τους υπόλοιπους υπουργούς, τους είχαμε ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται. Τους είχαμε ενημερώσει ότι δηλώνουν παράνομα εκτάσεις και παίρνουν επιδοτήσεις, ήταν ενήμεροι εξ αρχής και άφηναν να συντελείται το έγκλημα. Πήγαμε και στην ελληνική εισαγγελία, πήγαμε και στον OLAF και κανένας δεν άκουσε τις καταγγελίες μας. Η Ελληνική Δικαιοσύνη την καταγγελία μας την είχε σε ένα συρτάρι. Εμάς μας καταδίκασε για τα περσινά μπλόκα αλλά από το 2020 που τους έχουμε κάνει καταγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε καταδικάσει κανέναν και ήρθε τώρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία και ανέσυρε αυτή τη δικογραφία με τις δικές μας καταγγελίες».

Όπως σημείωσε: «Ετοιμάζουμε κινητοποιήσεις και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μαζί. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο στις παρελάσεις, μπορεί να μην επιτρέψουν την είσοδο στους πολιτικούς και διάφορα άλλα έχουν σχεδιάσει. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και με την ευλογιά και με όλα, δεν μπορούμε άλλο το δούλεμα της κυβέρνησης. Κάθε φορά η κυβέρνηση βρίσκει μια δικαιολογία, για την ευλογιά ιδιαίτερα την οποία καταρρίπτουμε λίγο μετά και μετά βρίσκουν μια άλλη. Αρχικά δεν υπήρχε εμβόλιο, μετά υπήρξε εμβόλιο δεν ήταν ευρωπαϊκό, τώρα είναι ευρωπαϊκό αλλά δεν έχει άδεια. Κάθε φορά που καταρρίπτουμε όλα τους τα επιχειρήματα έρχεται η οργή του κόσμου και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Έχετε την εντύπωση ότι μπορούν εύκολα να κυκλοφορήσουν, είδατε τι έγινε με τον κ. Βορίδη».

Για το συλλαλητήριο της 11η Νοεμβρίου

Δεν έχει κλειδώσει ακόμα για το που θα γίνει. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, υπάρχουν σκέψεις να μην κλείσει η Αθήνα, να κλείσουν μεγάλα λιμάνια, αεροδρόμια, διυλιστήρια οτιδήποτε θα πονέσει πολύ την κυβέρνηση. Υπάρχουν οι σκέψεις να κλείσουν κεντρικές κωμοπόλεις όπως η Λάρισα ή να χωριστεί στον Μπράλο η Ελλάδα στη μέση, υπάρχουν πολλές σκέψεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον γιγαντώνονται οι εκκρεμείς πληρωμές. Αναλυτικά, αυτές είναι:

Τα παλιά Βιολογικά, δηλαδή η εξόφληση (30%) της ενίσχυσης του 2024 για τη φυτική παραγωγή και τη μελισσοκομία, πλην της Θεσσαλίας και της Αττικής, τα οποία έχουν μείνει απλήρωτα.

Οι συμπληρωματικές –αυξημένες– Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για οκτώ καλλιέργειες (καλαμπόκι, πορτοκάλι για χυμό, σκληρό σιτάρι, ρύζι, κτηνοτροφικά ψυχανθή, μήλα, σπόροι σποράς και βιομηχανική ντομάτα).

Η Βασική Ενίσχυση του 2025 (προκαταβολή 70%), που, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, η πληρωμή της εκτιμάται στο τέλος Νοεμβρίου.

Οι ενισχύσεις του Μέτρου 23, οι οποίες αφορούν μια σειρά από καλλιέργειες που επλήγησαν από ακραία φαινόμενα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, για την πληρωμή των οποίων δεν έχουμε σαφή ημερομηνία.

Στην αναµονή βρίσκονται οι εν δυνάµει δικαιούχοι του Μέτρου Νέων Αγροτών 2025

Στην αναµονή βρίσκονται οι εν δυνάµει δικαιούχοι του Μέτρου Νέων Αγροτών 2025 για τις τελικές τους εντάξεις, που θα τους επιτρέψει να πιστωθούν την α’ δόση του πριµ πρώτης εγκατάστασης, ύψους 21.000 έως 30.800 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα γίνονται δείχνουν ότι είναι πλέον πιθανό να µην πληρωθούν εντός του 2025, καθώς πρώτα θα εκδοθούν τα «Αποτελέσµατα διοικητικού ελέγχου», µετά από κάποιες ηµέρες οι αποφάσεις ένταξης, να γίνουν οι ενστάσεις και τέλος να εγκριθεί η διάθεση πίστωσης για τις Περιφέρειες που θα είναι έτοιµες.

Αναφορικά µε τους 15.000 περίπου Νέους Αγρότες του 2022, αυτοί θα µπορούν να κάνουν αιτήσεις για τη β’ δόση πληρωµής από τον ερχόµενο Ιανουάριο.