Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ώρες με τον καιρό όμως να βελτιώνεται στη διάρκεια της ημέρας και να παραμένει καλός τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα (27.10.2025) σε αρκετές περιοχές της χώρας με βροχές στα δυτικά και στα βόρεια με την κακοκαιρία να κρατά λίγες μόνο ώρες.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως σε περιοχές τις δυτικής Ελλάδας, σε Ήπειρο, δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, και Θράκη. Νωρίς το μεσημέρι, καταιγίδες θα πέσουν επίσης σε περιοχές της Θεσσαλίας όπως στην Λάρισα και στις γύρω περιοχές, σε Πάτρα αλλά και γενικότερα στη δυτική Ελλάδα.

Τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει μέχρι τις 7 το απόγευμα ενώ σφοδρές καταιγίδες αναμένεται να δεχτεί αργά το βράδυ το νησί της Μυτιλήνης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τους 26 με 28 και στην Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (28.10.2025)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διεθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (29.10.2025)

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (30.10.2025)

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή (31.10.2025)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια.