Άλλοι 8 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους που αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται.

Την προφυλάκιση άλλης μιας κατηγορούμενης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και Εισαγγελέας.

Πρόκειται για 53χρονη, φερόμενη ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης η οποία δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο.

Κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δύο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό, ότι κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέας, μετά την απολογία του, στενός συνεργάτης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης με τον οποίο είχαν πολλές χρηματικές συναλλαγές.

Αυτό προκύπτει από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Και οι δύο συνδέονται, επίσης, με οικογενειακή σχέση.

Ένας από τους 8 που αφέθηκαν ελεύθεροι φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του: «Κατέχω 15 στρέμματα και μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 ευρώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτασεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν».