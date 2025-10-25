Γνώριμος των Αρχών ο δράστης. Τι ισχυρίζεται στους αστυνομικούς για το τι συνέβη.

Διασωληνωμένη συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της στο Κορωπί.

Η 40χρονη από τη Λιθουανία, η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο στο Κορωπί, δένει μάχη για τη ζωή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπήματα έφερε και ο 4χρονος γιος του ζευγαριού.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 4χρονος μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, μετά από ερώτηση των αστυνομικών, ανέφερε πως «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η 40χρονη, υπήκοος Λιθουανίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Γνώριμος των Αρχών ο δράστης

Ο 50χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.