Με δύο επετειακές συναυλίες για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι, συνεχίζονται μέχρι τον Δεκέμβριο, οι επιμορφωτικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις, που πραγματοποιούν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων και το Εθνικό και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τον τίτλο «Το ΕΚΠΑ στην Πόλη».

Η επετειακή συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα).

Τραγούδια του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη θα ερμηνεύσουν η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσος Χριστογιαννόπουλος, υπό τη συνοδεία της Ακαδημαϊκής Χορωδίας Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ) και τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου και καθηγητή του ΕΚΠΑ, Νίκου Μαλιάρα.

Το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί άλλες τρεις εκδηλώσεις, με ελεύθερη είσοδο, στη Μεγάλη Αίθουσα του ΕΚΠΑ, ανάμεσά τους και η συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι. Συγκεκριμένα:

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 θα δοθεί ομιλία με τίτλο «Λόγος, Γνώση, Πόλις: Θα επιβιώσουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη;» από τον Ομότιμο Καθηγητή Νίκο Χριστοδουλάκη.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 ακολουθεί η ομιλία «TheTyrannyofMerit: CanWeFindtheCommonGood?» στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας της Φιλοσοφίας» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δράση αποτελεί συνδιοργάνωση του Τμήματος Φιλοσοφίας & του Ι.ΦΕ.ΕΚΠΑ. με ομιλητή τον Michael Sandel, καθηγητή του Πανεπιστημίου Harvard.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συναυλία: «Η Αλίκη Καγιαλόγλου τραγουδά Μάνο Χατζιδάκι: 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη».

Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 9.84, ο σταθμός της πόλης.