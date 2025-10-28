Ένα ταξίδι στο χάρτη της Ελλάδας. Τέσσερα χωριά «καρφωμένα» στην φύση.

Είναι αλήθεια, πως σε πολλά από τα χωριά της Ελλάδας, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Οι κάτοικοι, «κινούνται» με τους ρυθμούς της φύσης, οι εποχές κινούνται υπό το θρόισμα τον φύλλων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα ποτάμια και το υδάτινο στοιχείο της κάθε περιοχής, προσφέρει μια απόκοσμη ομορφιά στους τόπους της χώρας.

Από τα ψαροχώρια με τη θάλασσα και τα καΐκια, μέχρι τα ορεινά χωριά, στις πλαγιές των βουνών, η φύση δεσπόζει και δημιουργεί έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην κάθε περιοχή. Παράλληλα, η μορφολογία της Ελλάδας, προσφέρει απεριόριστα μέρη με τα εν λόγω χαρακτηριστικά, με άλλα να είναι πιο γνωστά και άλλα άγνωστα θυμίζουν κάποιο «μυστικό» της φύσης.

Άγνωστα χωριά στην Ελλάδα με φόντο τη φύση

Για τους φυσιολάτρες, ορισμένα από τα χωριά της Ελλάδας, αποτελούν έναν προορισμό όνειρο, καθώς στις γύρω περιοχές, η φύση κυριαρχεί, ενώ πρόκειται για μέρη που φημίζονται για τη δυνατότητα που δίνουν για υπαίθριες δραστηριότητες.

Καμπιά:

Το χωριό Καμπιά, βρίσκεται στο νησί της Χίου περίπου 48 χιλιόμετρα έξω από τη χώρα. Παρά το γεγονός πως επρόκειτο για νησιωτική περιοχή, το χωριό, είναι χωμένο σε μία ιδιαίτερη περιοχή με πλούσια βλάστηση, πεύκα και φαράγγια. Η Καμπιά, προσφέρει δυνατότητα πεζοπορίας και ιδιαίτερα μέσα από το φαράγγι που οδηγεί στην ομώνυμη παραλία. Λόγω της απομονωμένης τοποθεσίας και της φυσικής βλάστησης, θεωρείται περισσότερο ήσυχη επιλογή για εξόρμηση από ό,τι ένας πολύ τουριστικός προορισμός.

Ζερίκη:

Ζερίκη ή Ζερίκι, ένα χωριουδάκι, χτισμένο στις πλαγιές του Ελίκωνα στην Βοιωτία. Ιδιαίτερα το χειμώνα, η περιοχή, ντύνεται στα λευκά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ομορφιά στα χρώματα που προσφέρει η φύση. Το χωριό της Ζερίκης, είναι βαθιά «χωμένο» στην παράδοση, με πλούσιο το της Αρβανίτης ντοπιολαλιάς και εθίμων.

Βούτυρο:

Το χωριό στη καρδιά της Ευρυτανίας, που ανήκει στο δήμο Καρπενησίου. Το Βούτυρο, βρίσκεται σε υψόμετρο 820 μέτρων και είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στο όρος Χελιδόνας και κοντά στον ποταμό Καρπενησιώτη. Η παράδοξη ονομασία του προέρχεται από έναν μύθο, που θέλει έναν από τους κατοίκους του να φτιάχνει καλή ποιότητας βούτυρο. Σήμα κατατεθέν για το χωριό αποτελεί ο ναός της Αγίας Παρασκευής – καθώς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες – πετρόχτιστες εκκλησίες της Ευρυτανίας.

Καρυά:

Η Καρυά, αποτελεί ένα ορεινό χωριό στον Νομό Λάρισας, χτισμένο στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων και ανήκει στο Δήμο Ελασσόνας. Η φύση κυριαρχεί στο σημείο με πυκνά δάση να περιβάλλουν τις πετρόχτιστες κατοικίες. Από την Καρυά μάλιστα, ξεκινούν πολλά μονοπάτια για τον Όλυμπο, μεταξύ των οποίων και ένα που οδηγεί στη θέση Μπαρμπαλάς και προς το καταφύγιο Χριστάκη. Ιστορικά, κατά την τουρκοκρατία, υπήρξε κέντρο αντίστασης και καταφύγιο κλεφτών και αρματολών του Ολύμπου, ενώ από τότε μέχρι και σήμερα, η παράδοση ακολουθεί τον τόπο. Στην πλατεία δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας, με κύριο χαρακτηριστικό της το ξυλόγλυπτο τέμπλο.