Οι ομορφιές του Βόλου στα χρώματα του φθινοπώρου.

Ο Βόλος, ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι η πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Είναι «τοποθετημένος» στην εσωτερική πλευρά του Παγασητικού Κόλπου, στους πρόποδες του Πηλίου και έρχεται σε επαφή με το Αιγαίο Πέλαγος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μορφολογία του συνδυάζει τη θάλασσα και γειτνιάζει με το βουνό, γεγονός που προσφέρει έντονα χαρακτηριστικά στην πόλη.

Η πόλη του Βόλου, έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βιοποριστεί ο άνθρωπος, ενώ παράλληλα, έρχεται σε επαφή με τη φύση και είναι η «βάση» από την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε σύντομες εξορμήσεις τόσο στο Πήλιο- όσο και σε κοντινά- γραφικά χωριά.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, πως ο Βόλος, είναι άμεσα συνδεδεμένος με την μυθολογία της Ελλάδας, αφού υπήρξε η αρχή για το ταξίδι του Ιάσονα στην Ιωλκό με στόχο το χρυσόμαλλο δέρας.

5 λόγοι για να επισκεφτείτε το Βόλο το φθινόπωρο

Ο Βόλος, ενδείκνυται για εκδρομές όλες τις εποχές του έτους. Το καλοκαίρι, αν και οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες, παρέχει τις ιδανικές επιλογές για καφέ και φαγητό μέσα στην πόλη, ενώ σε κοντινές περιοχές οι παραλίες και οι ακτές του ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους και τα καθαρά νερά.

Το φθινόπωρο όμως, η φύση, η θάλασσα στο κέντρο της πόλης και η ατμόσφαιρα στα τοπικά – παραδοσιακά μαγαζιά και τσιπουράδικα, προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για εξορμήσεις.

1. Ο Βόλος είναι από τις λίγες ελληνικές πόλεις που συνδυάζουν το βουνό και τη θάλασσα – προσφέροντάς της αυτόματα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το φθινόπωρο, χωρίς την καλοκαιρινή πολυκοσμία, ο περίπατος στην παραλία του Βόλου και στα σοκάκια του Πηλίου γίνεται πραγματικά απολαυστικός, ενώ οι ομορφιές του αναδύονται μέσα από τα χρώματα της εποχής.

2. Το Πήλιο, μόλις 20–30 λεπτά από το κέντρο του Βόλου, είναι ίσως ο πιο όμορφος και πιο γνωστός, φθινοπωρινός προορισμός στην Ελλάδα. Ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις μέσα στη φύση, εκεί όπου η παράδοση- συναντά τα γραφικά χωριά του τόπου, τα εδέσματα και την παραδοσιακή κουζίνα.

3. Τα τσιπουράδικα στο κέντρο του Βόλου, θεωρούνται σήμα κατατεθέν για την πόλη και για κάθε επισκέπτη, με νόστιμους μεζέδες και όμορφο κλίμα. Το φθινόπωρο, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ζεστή, ενώ όλες οι παρέες γίνονται μια και απολαμβάνουν τους τοπικούς μεζέδες και το παραδοσιακό τσίπουρο υπό τους ήχους της ελληνικής μουσικής.

4. Η επίσκεψη στο Βόλο, θα μπορούσε να πάρει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς στο κέντρο του φιλοξενεί αξιόλογα αξιοθέατα που μιλούν για την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση του τόπου. Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ο Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και ο Αρχαιολογικός Χώρος Διμηνίου και Αρχαιολογικός Χώρος Σέσκλου, αποτελούν μόνο μερικά από τα μνημεία που θα πρέπει να επισκεφτείτε.

5. Τέλος, να σημειωθεί πως πλησίον του Βόλου, φιλοξενούνται δεκάδες όμορφα, μικρά, παραδοσιακά χωριά και πλούσια δάση, τα οποία μπορείτε να θαυμάσετε πραγματοποιώντας την ξακουστή διαδρομή με τον τρένο – τον «μουτζούρη». Το τρένο, λειτουργεί επί σειρά ετών και συνδέει τα χωριά κοντά στη θάλασσα με αυτό που βρίσκεται πιο ψηλά, υψομετρικά, ενώ αναπόφευκτα διανύει μια διαδρομή που συνδυάζει βουνό και θάλασσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=FIpzP5O-4EY}