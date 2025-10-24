Δημοσία δαπάνη κηδεύεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου ο Διονύσης Σαββόπούλος.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, στις 13:00 όπου θα εκφωνήσει επικήδειο μεταξύ άλλων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή του γνωστούς τραγουδοποιού στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.
Η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 έως και τις 11.30 το πρωί.
Η παράκληση της οικογένειας
Η οικογένεια ζήτησε, αντί για στεφάνια, όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά να την κατευθύνει στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος δίδαξε, ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γεννήθηκε. Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου
Λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και της ταφής του στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Από τις 06:00 έως το τέλος της τελετής:
- Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις οδούς: Μητροπόλεως (όλο το μήκος), Αναπαύσεως (όλο το μήκος και καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό), Τριβωνιανού (τμήμα Καρέα – Μ. Μουσούρου).
- Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς: Αιόλου (τμήμα Ανδριανού – Ερμού), Ερμού (τμήμα Αιόλου – Αθηνάς).
