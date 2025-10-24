Ο ίδιος δήλωσε αθώος ενώ η μητέρας της κοπέλας που φέρεται ότι προσπάθησε να βιάσει τον χαρακτήρισε «άνθρωπο χειριστικό με συμπεριφορές εξουσιαστικού χαρακτήρα».

43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης με καριέρα στην Αμερική είναι ο κατηγορούμενος για βιασμό και απόπειρα βιασμού δύο γυναικών, ο οποίος δικάζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Ο ίδιος δήλωσε αθώος ενώ η μητέρας της κοπέλας που φέρεται ότι προσπάθησε να βιάσει τον χαρακτήρισε «άνθρωπο χειριστικό και ελεγκτικό, με συμπεριφορές εξουσιαστικού χαρακτήρα»

Καταθέτοντας η μάρτυρας αναφέρθηκε στη σεξουαλική κακοποίηση της τότε ανήλικης κόρης της, την περίοδο μάλιστα που, όπως είπε, ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με την άλλη κόρη της . Όπως είπε, το σοκ ήταν μεγάλο καθώς τον θεωρούσαν μέλος της οικογένειας.

Η μητέρα θυμήθηκε πως με κλάματα η μικρή το 2015 τους εκμυστηρεύτηκε τι είχε συμβεί, κάτι που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δεν διέψευσε ο κατηγορούμενος.

«Τον πήραν ανοιχτή ακρόαση τηλέφωνο μέσα στα κλάματα, μπροστά σε εμένα και το σύζυγο μου του είπαν “έκανες αυτό ,εκείνο” δεν το αρνήθηκε … Περισσότερο το δέχτηκε. Ήταν σε σοκ και έκλαιγαν … Εκείνος προσπάθησε να μειώσει τη σημασία κι έλεγε :Έλα μωρέ αφού με ξέρεις εγώ σας αγαπώ όλους . Δεν δεχόταν ότι επρόκειτο για ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, άρα δεν είναι κάτι σοβαρό. Ότι είναι επιρρεπής και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί».

Η εξάρτηση από τον κατηγορούμενο

Αναφερόμενη στη σχέση του κατηγορουμένη με τη μεγαλύτερη κόρη της, η μάρτυρας υποστήριξε ότι ξεκίνησε στα τέλη του 2008, όταν εκείνη ήταν ανήλικη. «Ήταν κάτω από τα 16 όταν τον γνωρίσαμε. Δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με τον δεσμό, η διαφορά ηλικίας φαινόταν μεγάλη. Με τον καιρό, όμως, καταλάβαμε ότι υπήρχε μια εξάρτηση εξουσιαστικού τύπου. Ήταν ο χαρακτήρας του να ελέγχει και να καθοδηγεί. Είχα αντιληφθεί και στη σχέση του με τη Δ. ότι είχε την ανάγκη να παίζει τον ρόλο του Πυγμαλίωνα», σημείωσε.

Ο κατηγορούμενος συμπεριφερόταν ως μεγάλος αδελφός

Η μάρτυρας υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος έδειχνε να συμπεριφέρεται ως αδελφός στην κόρη τους. Για αυτό και τον εμπιστεύτηκαν, φτάνοντας να τον βοηθούν ακόμη και οικονομικά αφότου είχε χωρίσει με τη μεγάλη τους κόρη. Από τότε μάλιστα που ο είχε σταθεί σε μία απόπειρα αυτοκτονίας της κόρης της, είχε χαρακτηριστεί άνθρωπος εμπιστοσύνης τους.

«Εμείς θεωρούσαμε ότι της φερόταν σαν μεγάλος αδελφός και πως αγαπά την κόρη μας . Εκ των υστέρων καταλάβαμε πόσο χειριστικός ήταν….Ούτε καν συγγνώμη δεν ζήτησε. Εγώ του είπα “ντροπή σου, σε είχαμε σαν παιδί μας”» ανέφερε η μάρτυρας η οποία επέρριψε ευθύνες στον εαυτό της πως ήταν «ιδιαιτέρως αφελής».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως η κόρη της έμοιαζε εξαρτημένη από τον κατηγορούμενο.

«Την τρομοκρατούσε να μην πει τίποτα να μην δείξει τίποτα … Στην ουσία ήταν εξαρτημένη , τρομοκρατημένη», είπε και συμπλήρωσε πως έχει την άποψη πως η κόρη της δεν μίλησε νωρίτερα, φοβούμενη πως θα την αμφισβητούσαν. Kαι μίλησε για τις αντιδράσεις της κόρης της, την οποία χαρακτήρισε μοναχική και εσωστρεφής και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τότε τις απέδιδε σε δύσκολη εφηβεία «Τώρα όλα βγάζουν νόημα» είπε και εκτίμησε πως η κόρη της δεν μίλησε νωρίτερα γιατί θεωρούσε πως θα την αμφισβητούσαν καθώς είχαν στενή σχέση με τον κατηγορούμενο. «Αποτρέψαμε τα κορίτσια να κάνουν καταγγελία. Και εξακολουθώ να πιστεύω οτι τότε ούτε η κόρη μας ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμη για όλο αυτό. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι το τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό. Από την ώρα που έγινε καταγγελία και μιλάω για αυτό, οι γυναίκες της ηλικίας μου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον μου έχουν εκμυστηρευτεί ότι είτε σε εκείνες είτε σε γυναίκες του στενού τους κύκλο είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο».