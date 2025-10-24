Η 3χρονη παρέμεινε για πολλή ώρα μέσα στο νερό, γεγονός που της προκάλεσε βαρύτατες εγκεφαλικές βλάβες.

Στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να επιστρέψουν οι γονείς και η 3χρονη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοχοδείου στη Ρόδο. Το παιδί, που έκανε διακοπές με την οικογένειά του, είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του και αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου διαπιστώθηκε έντονο εγκεφαλικό οίδημα.

Σήμερα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, η μικρή θα ταξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία με ιδιωτική πτήση για να συνεχιστεί η νοσηλεία της. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της. Η οικογένεια και οι αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση, με την ελπίδα ότι η μεταφορά και η φροντίδα στη Μεγάλη Βρετανία θα συμβάλουν στην σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασης του παιδιού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpjwodh6c2p?integrationId=40599y14juihe6ly}