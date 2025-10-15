«Αχτίδα» αισιοδοξίας με το 3χρονο κοριτσάκι καθώς στην νέα αξονική που έγινε σήμερα, φαίνεται ότι η ζημιά που έχει υποστεί στο κεφάλι ίσως είναι αναστρέψιμη.

Λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο τρίχρονο κοριτσάκι που είχε εντοπιστεί στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο. Το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, διακομίστηκε αεροπορικώς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Η αξονική τομογραφία που προηγήθηκε της επέμβασης έδειξε εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να προχωρήσουν άμεσα σε χειρουργική αντιμετώπιση.

Μια αχτίδα ελπίδας ήρθε από τη νεότερη αξονική στην οποία υποβλήθηκε το παιδί το βράδυ της Τρίτης, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας. Ο διοικητής και νευροχειρουργός του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, που είχε την επιστασία της δύσκολης επέμβασης, περιέγραψε στην ΕΡΤ Ηρακλείου τη δραματική προσπάθεια των γιατρών:

«Το παιδάκι έφτασε γύρω στις 9 το βράδυ και υποβλήθηκε άμεσα σε νέα αξονική, η οποία έδειξε ίχνη λειτουργίας σε τμήμα του εγκεφάλου. Ξεκινήσαμε αμέσως το χειρουργείο για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο οίδημα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε στις 5 το πρωί και από τότε το παιδί παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων. Ελπίζουμε. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.