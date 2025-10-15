«Βρισκόμαστε σε μία ροή συνεχόμενων φθινοπωρικών καιρικών συστημάτων» τόνισε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως συγκλίνουν τα περισσότερα προγνωστικά μοντέλα καιρού. Η νέα αυτή κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από την Παρασκευή στη δυτική Ελλάδα και θα κινηθεί ανατολικότερα κατά την διάρκεια της ημέρας.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα κινηθεί ανατολικά και θα επιδεινώσει τον καιρό κυρίως Παρασκευή και Σάββατο και κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Μάλιστα, τα πιο έντονα φαινόμενα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναμένονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά. Τέλος, ανέφερε πως από την Κυριακή το απόγευμα θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Θοδωρής Κολυδάς

Για δύο 2ήμερα αρκετά βροχερά, προειδοποιεί ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του Star, στη νέα πρόγνωση καιρού που ανέβασε σήμερα στα social media του. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή την εβδομάδα περιμένουν 2 διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα πλήξουν με βροχές και καταιγίδες ακόμα και την Αθήνα.

Το πρώτο κύμα αναμένεται να εκδηλωθεί την Πέμπτη προς Παρασκευή καθώς οι καταιγίδες θα χτυπήσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στην ανάρτηση του τονίζει πως δεν θα επηρεαστούν όλες οι περιοχές. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση το Σάββατο ενώ από Κυριακή προς Δευτέρα θα εκδηλωθούν ξανά βροχές που θα πλήξουν ακόμα και την Αθήνα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προακλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.

Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο».

Windy

Βροχερός θα είναι στη δυτική Ελλάδα ο καιρός την Πέμπτη. Ωστοσο, όπως μπορείτε να δείτε και στον παρακάτω χάρτη, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει σιγά σιγά τα Επτάνησα και συγκεκριμένα την Κέρκυρα όπου θα δώσει αξιόλογες καταιγίδες.

Οι πρώτες ώρες της Παρασκευής θα σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα έντονες βροχές και καταιγίδες και οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα. Βροχές αναμένεται να πέσουν και στη δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Ήπειρο, δυτική κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα κινηθεί ανατολικότερα από την Κυριακή και κυρίως την Δευτέρα. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται πως θα επηρεάσει και την Αττική με κάποιες βροχές και καταιγίδες. Ασφαλέστερα συμπεράσματα αναμένεται να εξαχθούν τις επόμενες ημέρες.