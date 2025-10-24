«Οι μικροί παραγωγοί πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ» καταγγέλλουν οι αγρότες από τα Χανιά.

Για μεθοδεύσεις που πλήττουν τον μικρομεσαίο αγρότη κάνουν λόγο Χανιώτες αγροτοσυνδικαλιστές, σχολιάζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνουν μιλώντας στο zarpanews.gr, «όλοι ήξεραν» για το σύστημα διαπλοκής με τις επιδοτήσεις και οι «Φραπέδες» δεν περιορίζονται σε ένα άτομο, αλλά είναι πολλοί, ακόμη και στα Χανιά.

Ο Κώστας Λιλικάκης, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων, τόνισε: «Όλους τους επηρεάζουν οι επιδοτήσεις. Στόχος ήταν να στηρίζονται οι παραγωγοί για προϊόντα με υψηλό κόστος, όπως γάλα, κρέας και λάδι. Αλλά τα χρόνια αυτά οι επιδοτήσεις έγιναν πεδίο διαπλοκής και όλοι ήξεραν τι γινόταν». Όπως εξήγησε, τα προβλήματα ξεκίνησαν το 2016 με την Υπουργική Απόφαση που επέτρεπε δηλώσεις βοσκοτόπων μακριά από την περιοχή δραστηριότητας, ενώ τα τελευταία χρόνια το σύστημα «απογειώθηκε». «Οι Φραπέδες είναι πολλοί, όχι ένας. Και στα Χανιά υπάρχει ολόκληρη κομπανία», υπογράμμισε.

«Πήρανε το πακέτο και κάνανε ρουσφέτια» – «Διαλύσανε τους πραγματικούς αγρότες»

Πληρωμές μετά τους ελέγχους; Τι ενημέρωση έχουν οι παραγωγοί ρωτάμε τον Πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων.

«Το Υπουργείο λέει ότι θα γίνουν οι έλεγχοι και μετά τους οι πληρωμές γιατί τους δεσμεύει η Ε.Ε. Καταρχάς εάν θέλανε να κάνουν ελέγχους, θα τους είχαν κάνει εδώ και μήνες. Για τις επιδοτήσεις εμείς φοβόμαστε, ότι δεν υπάρχει εικόνα. Απλά αυτό έχει συνέπειες. Γιατί τί είχαν κάνει αυτοί οι μάγκες; Πήρανε το πακέτο που δικαιούται ο πρωτογενής τομέας και το κάνανε ρουσφέτια.

Πέρα από αυτό διαλύσανε τους πραγματικούς γεωργούς, κτηνοτρόφους, αγρότες και τώρα καλούνται να πληρώσουν το σκάνδαλο όχι αυτοί που τα φάγανε – οι οποίοι τα ροκανίσανε και είναι μια χαρά με την όλη την κομπανία τους – αλλά οι πραγματικοί παραγωγοί που δεν μπορούν να παράγουν π.χ οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα τους τώρα. Όσο για τους ελαιοπαραγωγούς αυτοί είναι που δεν μπορούν καθόλου, με 4,5 ευρώ το κιλό το λάδι. Εργάτες δεν υπάρχουν και εάν βρεις το μεροκάματο πάει από 60 – 80 ευρώ, το οποίο δεν βγαίνει σε λάδι για να πληρωθεί ο εργάτης με την τωρινή τιμή του λαδιού.

Ελαιοκαλλιέργειες στο… σφυρί

Τι θα γίνει φέτος με τη συντήρηση των ελαιοκαλλιεργειών; «Κάποιοι παραγωγοί μπορεί και να την συντηρήσουν αλλά εάν τα καταφέρουν φέτος, δεν θα μπορέσουν να την συντηρήσουν του χρόνου. Ούτε τα ελαιόδεντρα ούτε το ζωικό κεφάλαιο. Και φέτος να το επιδιώξουν, του χρόνου δεν θα αντέξουν. Γιατί ο καθένας την λυπάται την καλλιέργειά του, δεν την αφήνει έτσι εύκολα. Είναι κόποι μιας ζωής. Αλλά όταν θες έναν… χορηγό για να κάνεις την καλλιέργεια, δεν γίνεται, αναγκάζεται να την παραιτήσεις, να την εγκαταλείπει.

Τον ρωτάμε εάν υπάρχουν φόβοι ότι ελαιοκαλλιεργητές θα αναγκαστούν να πουλήσουν την περιουσία τους για να επιβιώσουν: « Βέβαια, θα βγούνε στο σφυρί. Και δεν γίνεται και τυχαία. Γιατί με την ιδέα αυτή, «φλερτάρουνε’» κάποιοι, γιατί η Κρήτη είναι και ενεργειακός κόμβος, ακούμε για ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

«Γιατί δεν πήρανε τις επιδοτήσεις από τους ξενοδόχους;»

Γιατί δεν πήρανε τις επιδοτήσεις από τους ξενοδόχους, από τα πεντάστερα, για να τα κάνουν ρουσφέτια, παρά απλά πήρανε τις επιδοτήσεις των αγροτών; Ρωτάω εγώ…. Γιατί δεν πήρανε των τραπεζιτών τα λεφτά, που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες, τρεις φορές για να τα κάνουν ρουσφέτια;

Η ταφόπλακα της αγροτικής οικονομίας

Για την «ταφόπλακα» της αγροτικής οικονομίας, κάνει λόγο ο Κώστας Παπαδοκωνσταντάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πλατανιά και μέλος της Ομοσπονδίας: «Επιδοτήσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα. Από την αρχή οι επιδοτήσεις είχαν ξεφύγει από τον σκοπό για τον οποίο δίνονταν και αντί να τις δίνουν για να αναπτυχθεί η πραγματική οικονομία, αυτή την στιγμή έχουν γίνει η ταφόπλακα της αγροτικής οικονομίας. Διότι δεν δίνονται σύμφωνα με την παραγωγή ώστε ο αγρότης να την βελτιώσει αλλά δίνονται σε ΟΠΕΚΕΠέδες, Φραπέδες, σπαταλώντας τις προς ίδιον όφελος.»

«Οι μικροί αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα»

«Εγώ έπαιρνα επιδότηση 3.000 ευρώ μαζί με τον πατέρα μου. αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 700 ευρώ και δεν τα παίρνουμε. Βέβαια στους μικρούς παραγωγούς από 500 ευρώ και κάτω τα έχουν κόψει εντελώς.

Μπορεί με αυτά τα ποσά που μας λέτε, να συντηρήσει ένας αγρότης την περιουσία του; Τον ρωτάμε. Φυσικά και δεν μπορεί! Πως θα αγοράσουμε λίπασμα, δίχτυα, γεωργικά εφόδια, τα οποία με τις τιμές του λαδιού αυτή την στιγμή δεν… πλησιάζονται; Εμείς ούτε τα πήραμε ( τα χρήματα των επιδοτήσεων) αλλά ούτε και φτάνουνε για βάλεις, βενζίνη ή ελαιοραβδιστικά. Τα χρήματα τα πήρανε κάποιοι, με απαναγραψίματα και διάφορους δόλιους τρόπους κατασπανταλώντας τα προς ιδίον όφελος. Και δεν πήγανε στην πραγματική αγροτική οικονομία. Φέτος πολλοί μικρομεσαίοι αγρότες ούτε λιπάσματα θα βάλουνε, ούτε τίποτα. Οι μικροί αγρότες πληρώνουν συνήθως τα σπασμένα. Και κάθε χρόνο αποσύρονται από τη δουλειά όλο και περισσότεροι».

