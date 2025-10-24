«Γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν...», παραδέχτηκε ο Άκης Σκέρτσος.

Στην παραδοχή ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και οι έρευνες, ήταν γνωστά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στο 3ο Cantina Academy.

Ο Άκης Σκέρτσος αρχικά μίλησε για «συλλογική ευθύνη», ωστόσο στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι «προφανώς υπάρχει και μια εξατομικευμένη πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει ταχύτερα και καλύτερα από το 2019 έως σήμερα».

«Αλλά, να πούμε εδώ ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να τραβήξουμε μία κόκκινη γραμμή και να δώσουμε με δίκαιο τρόπο όλες τις κατάλληλες ενισχύσεις σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη, σε αυτούς που παράγουν και να βγάλουμε εκτός όλους όσους ζούσαν παρασιτικά έως σήμερα από αυτόν τον μηχανισμό».

