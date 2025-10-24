Οι περισσότεροι από όσους έχουν οδηγηθεί σήμερα στο ανακριτικό γραφείο φέρονται ως περιφερειακά μέλη της οργάνωσης και φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις 1000€, 800€ και 500€.

Στις ανακριτικές αρχές απολογούνται από το πρωί οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 37 κατηγορουμένους στην υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Τον κύκλο των απολογιών άνοιξε μία έγκυος γυναίκα, η οποία αμέσως μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η γυναίκα, η οποία χθες το απόγευμα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογούνται σήμερα.

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ενας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη», φέρεται να υποστήριξε η κατηγορούμενη.

