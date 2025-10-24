Έχουν ειδοποιηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την αστυνομία είκοσι (20) συγγενείς θυμάτων προκειμένου να απαντήσουν εάν επιθυμούν εκταφή των ανθρώπων τους

«Γεννιέται ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Τα αιτήματα αυτά έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν;», αναρωτήθηκε με νόημα από βήματος της Βουλής ο πρωθυπουργός....

Είναι όμως η όλη διαδικασία απλή, εύκολη, ανώδυνη;

Είναι ο δικονομικός τρόπος που επιλέχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι εκταφές θυμάτων των Τεμπών τόσο γρήγορος όσο θα περίμενε ο πρωθυπουργός;

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στην παρούσα φάση έχουν ειδοποιηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την αστυνομία είκοσι (20) συγγενείς θυμάτων προκειμένου να απαντήσουν εάν επιθυμούν εκταφή των ανθρώπων τους που έχασαν στα Τέμπη. Από τους 20 οι πέντε (5) απάντησαν ότι επιθυμούν την εκταφή. Απομένουν άλλοι τριάντα επτά (37) συγγενείς να λάβουν επιστολές για το αν επιθυμούν ή όχι εκταφή.

Παρενθετικώς μεταξύ των οικογενειών που θα ειδοποιούν υπάρχει οικογένεια ατη Συρία, επίσης στην Αμερική και την Κύπρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πέντε που έχουν απαντήσει καταφατικά έχουν στείλει υπομνήματα για το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν να γίνουν. Στη συνέχεια η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας θα αναζητήσει σε πρώτη φάση στην Ελλάδα ,εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτές οι εξετάσεις να γίνουν στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών , σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο φορέα. Εάν δεν υπάρχει στην Ελλάδα δυνατότητα των αιτηθέντων εξετάσεων στις σορούς τότε θα αναζητηθεί εργαστήριο στο εξωτερικό.

Επίσης στον παρόντα χρόνο η Εισαγγελία σε συνεργασία με την Αστυνομία πρέπει να οργανώσουν αυτή καθαυτή την εκταφή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δηλαδή θα πρέπει να αποφασιστεί ο χώρος της δειγματοληψίας μετά την εκταφή. Εξάλλου άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη και στις σορούς των οποίων θα γίνει εκταφή δεν είναι όλοι θαμμένοι στο ίδιο σημείο .

Ανάσυρση δικογραφίας

Να σημειωθεί ότι οι εκταφές θα γίνουν μετά από ανάσυρση από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας της δικογραφίας που αφορούσε στην αναζήτηση ευθυνών για παράβαση καθήκοντος για τους ιατροδικαστές, που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών.Η συγκεκριμένη δικογραφία συσχετίστηκε νε την προκαταρκτική που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Οι τρεις Λαρισαίοι ιατροδικαστές έχουν ήδη κληθεί από την Αστυνομία Λάρισας, που διενεργεί την προανάκριση προκειμένου να ενημερωθούν για την ανάσυρση της δικογραφίας και να δώσουν μια πρώτη κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες στις καταθέσεις τους ισχυρίστηκαν όλα όσα είχαν αναφέρει στις γραπτές εξηγήσεις τους στην Εισαγγελία Εφετών το 2024.