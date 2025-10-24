Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια θανάτου της 16χρονης έξω από το μπαρ που διασκέδαζε στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Υπό κατάληψη βρίσκεται από χθες το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η 16χρονη που έχασε τη ζωή της - υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες - τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γκάζι.

Οι συμμαθητές της ανήλικης σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η κατάληψη αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά τους που «έφυγε» τόσο ξαφνικά.

Οι μαθητές του 15ου πρότυπου ΕΠΑΛ διαμαρτύρονται επειδή το σχολείο λειτούργησε κανονικά την ημέρα της κηδείας, ενώ συνεχίζει να ακούγεται μουσική στη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Η ανακοίνωση του 15μελούς Π.ΕΠΑ.Λ Ταυρού

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί.

Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας, όπως και θα έπρεπε.

Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας.

Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας.

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».

