Εξαιρετικά αυστηρό είναι από τον περασμένο Ιούλιο το θεσμικό πλαίσιο για όσους επιτρέπου την είσοδο ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και για όσους πωλούν ποτά σε ανήλικους. Παρόλο που υπάρχουν βαρύτατες ποινές, ο θάνατος της 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής αποδεικνύει ότι οι έλεγχοι και τα πρόστιμα δεν «προχωρούν», καθώς δεν έχει εκδοθεί η απόφαση που θα καθορίζει το πώς θα γίνονται οι έλεγχοι.

Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια θανάτου της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από το μπαρ που διασκέδαζε στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη διασκέδαζε με φίλους της εντός του καταστήματος, που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων. Κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και παραπατώντας, έπεσε με δύναμη σε μία τζαμαρία που δεν θρυμματίστηκε. Στη συνέχεια βγήκε έξω από το μαγαζί όπου και κατέρρευσε. Στις 1:50 π.μ. το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για το περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν την 16χρονη με ΚΑΡΠΑ, τόσο στο σημείο όσο και κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ερευνάται αν το κατάστημα είχε προμηθεύσει στην 16χρονη αλκοόλ ενώ οι πληροφορίες για το πότε και από ποιους ενημερώθηκε η αστυνομία για τον θάνατό της παραμένουν συγκεχυμένες. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ώρες μετά το περιστατικό και συγκεκριμένα το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας για έγγραφα σχετικά με τον θάνατο του παιδιού του.

Εκκρεμούν υπουργικές αποφάσεις

Τον περασμένο Ιούλιο ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σε αυτόν επαναλαμβάνονται οι απαγορεύσεις της πώλησης, προσφοράς καθώς και διάθεσης με οποιονδήποτε τρόπο αλκοολούχα πατά σε ανήλικους και της εισόδου παραμονής ή απασχόληση ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, που ίσχυαν και με προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.

Ωστόσο ο νόμος ορίζει για πρώτη φορά ότι κατά την είσοδο σε ένα κέντρο διασκέδασης κατά την πώληση αλκοόλ σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης - διάθεσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται η ηλικία των ατόμων με ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί την ενηλικότητα. Παράλληλα, αυστηροποιεί τα πρόστιμα τα οποία ορίζονται πλέον από 500 έως και 10.000 ευρώ σε όσους πουλήσουν αλκοολούχα ποτά και σε όσους επιτρέψουν την είσοδο ανηλίκου σε κέντρο διασκέδασης, καθώς και ποινή φυλάκισης έως και 3 έτη.

Ανακαλείται εξάλλου προσωρινά και η άδεια λειτουργείας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 5 ημερών, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται σε 20 ημέρες. Σε περίπτωση 2ης υποτροπής η άδεια λειτουργίας αναστέλλεται επ' αόριστον.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται; Σύμφωνα με τον νόμο, οι έλεγχοι γίνονται με μεικτά κλιμάκια από υγειονομικούς των περιφερειών, επόπτες δημόσιας υγείας του υπουργείου Υγείας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ΕΛ.ΑΣ. την Δημοτική Αστυνομία και τις λιμενικές αρχές.

Στο νέο νόμο προβλέπεται, και κοινή απόφαση που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με την οποία καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου συντονισμού των μεικτών κλιμακίου, πιστοποίησης και κοινοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προστίμων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αυτή όμως η απόφαση δεν έχει εκδοθεί.

Άδωνις vs ΕΛ.ΑΣ.

Και ενώ μία οικογένεια θρηνεί το θάνατο του παιδιού της, Άδωνις Γεωργιάδης και ΕΛ.ΑΣ. τσακώνονται στα κανάλια για το εάν και πότε ενημερώθηκε η αστυνομία από το ΕΚΑΒ για την χρήση αλκοόλ από την ανήλικη, που εν τέλει πέθανε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει ότι η Αστυνομία ενημερώθηκε με καθυστέρηση ωρών για τον θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από μπαρ στο Γκάζι, αργά το βράδυ του Σαββάτου. «Δεν προκύπτει τηλεφωνική κλήση από οποιονδήποτε στο "100" ούτε επικοινωνία με κάποιο αστυνομικό τμήμα», απαντά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. «Από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Είναι πραγματικά τραγικό και απαράδεκτο να χάνεται η ζωή ενός 16χρονου παιδιού και το δημόσιο ενδιαφέρον να μετατοπίζεται σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. - Άδωνι Γεωργιάδη και νοσοκομείου για το ποιος, πότε και πώς ενημέρωσε για το συμβάν ή το ποιος φταίει περισσότερο και ποιος λιγότερο. Η πολιτική διαχείριση μιας κατάστασης για μία ακόμα φορά στην Ελλάδα ξεπερνά την τραγικότητα της είδησης και την αναζήτηση των αιτιών αυτού του τραγικού γεγονότος.