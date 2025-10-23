Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα δείξουν από τι προήλθε η πνευμονική εμβολή στη νεαρή κοπέλα.

Η οικογένεια της 16χρονης δεν μπορεί να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη η διασκέδαση σε κλάμπ στο Γκάζι εξελίχθηκε σε τραγωδία για την ανήλικη μαθήτρια καθώς βγαίνοντας έξω από το μαγαζί αισθάνθηκε αδιαθεσία, λιποθύμησε και λίγα λεπτά αργότερα εξέπνευσε.

Η ανήλικη κατέρρευσε λίγα μέτρα έξω από νυχτερινό κέντρο στην οδό Δεκελέων όπου είχε πάει να διασκεδάσει με την παρέα της τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης «έδειξαν» ότι η 16χρονη κατέληξε από πνευμονική εμβολή ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα δείξουν από τι προήλθε η πνευμονική εμβολή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο θάνατος από πνευμονική εμβολή μπορεί να προέλθει, από παθολογικό αίτιο, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών, η παράλληλη κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ουσιών.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη νεαρή μαθήτρια να πηγαίνει σε ψιλικατζίδικο με δύο φίλες της, λίγη ώρα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Δείχνει να είναι καλά και να ψάχνει τι θα αγοράσει. Αφού ψώνισε κάποια πράγματα, στη συνέχεια επέστρεψε και πάλι στο νυχτερινό κέντρο.

Τραγική φιγούρα ο μπαμπάς της 16χρονης: «Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί»

«Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα στους φίλους της πρώτα και μου λένε έτσι κι έτσι, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς, ήταν 02.30 το βράδυ, κι εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε αυτό που έγινε το μοιραίο», λέει ο πατέρας της ανήλικης μιλώντας στο MEGA. «Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια, ήταν 10 άτομα. Βγήκαν έξω για να πούνε καληνύχτα να φύγουνε. Αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί», σημειώνει.

«Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση, κι από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει».

«Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι. Προσπαθήσανε να κάνουνε αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, για όλα αυτά. Έχουν έναν αιφνίδιο θάνατο, τον οποίο προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδί, δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη την στιγμή να δούνε αν υπάρχει κάποιο… Αυτοί κάνανε αυτό που πρέπει να κάνουνε. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι… τέλος πάντων έχει λιποθυμήσει ή τέλος πάντων έχει σταματήσει η καρδιά του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν στην ζωή, δεν κοιτάνε να δούνε αν έχει… Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, γι’ αυτό πράξανε όπως πράξανε. Βάλανε αντίδοτα για ναρκωτικά, βάλανε αντίδοτα για αλκοόλ, βάλανε ό,τι πρέπει να κάνουνε τέλος πάντων. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές».

«Δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατο της 16χρονης» λέει η Δημογλίδου

«Προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της. Θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να δούμε εάν προκάλεσαν τον θάνατο της κοπέλας» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε πως η ΕΛΑΣ έχει επιβεβαιώσει ότι η 16χρονη κατανάλωσε αλκοόλ στο κατάστημα: «αυτό είναι σημαντικό να το πούμε γιατί ειπώθηκαν πολλά, προφανώς και έχουμε επιβεβαιώσει πως το παιδί εισήλθε στο κατάστημα με παρέα και κατανάλωσε αλκοόλ, φαίνεται από τα στοιχεία της προανάκρισης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στοιχείο που να συνδέει την κατανάλωση αλκοόλ με τον θάνατο». «Θα πρέπει να περιμένουμε και τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από την έρευνα στο κατάστημα. Γιατί αν έχουμε νοθευμένο αλκοόλ, είναι επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος», δήλωσε.

