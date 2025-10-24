Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να φωτίσουν τον θάνατο της 16χρονης.

Στο επίκεντρο οι τοξικολογικές εξετάσεις για να αποκαλύψουν την ακριβή αιτία θανάτου της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατός της προήλθε από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο μόνο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα προσδιορίσουν το πλήρες ιατρικό πλαίσιο του θλιβερού περιστατικού.

Οι φίλοι της ανήλικης περιέγραψαν ότι το μοιραίο βράδυ επισκέφτηκαν αρχικά ένα φιλικό σπίτι και στη συνέχεια δύο χώρους διασκέδασης. Στο τελευταίο κλαμπ που βρέθηκαν, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το κατάστημα και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά της διπλανής πολυκατοικίας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Star, η ανήλικη εμφανίζεται μαζί με τους φίλους της να εισέρχονται σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι, όπου ψώνισαν κάποια είδη πριν κατευθυνθούν προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Οι τρεις φίλοι της περιέγραψαν ότι προηγουμένως είχαν διασκεδάσει και σε ένα ακόμη μαγαζί. Όπως ανέφερε φίλη της, «Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την Άννα. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε».

Η μητέρα φίλης της 16χρονης υπογράμμισε ότι η παρέα δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ στο σπίτι: «Ετοιμάστηκαν, βάφτηκαν, είχε και μια κοπέλα γενέθλια, της έκοψα και μια τούρτα και μετά βγήκαν».

Στο κλαμπ, η παρέα φαίνεται να έμεινε περίπου μία ώρα, ενώ η 16χρονη κατανάλωσε ένα μόνο ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε να βγουν έξω. Η φίλη της αναφέρθηκε με συγκίνηση στις τελευταίες στιγμές: «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το Σ’ αγαπώ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ξεκαθαριστεί πλήρως τι προκάλεσε τον ξαφνικό θάνατο της 16χρονης και να δοθούν απαντήσεις στους γονείς και τους φίλους της.