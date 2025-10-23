Η πιθανότητα παρουσίας αρκούδας στον Κίσσαβο προκαλεί έκπληξη, καθώς η περιοχή δεν θεωρείται βιότοπος του ζώου.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους και μελισσοκόμους του Κισσάβου η ανακάλυψη κατεστραμμένων μελισσοκυψελών, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προκλήθηκαν από αρκούδα ή αρκούδες.

Οι ζημιές σύμφωνα με το Magnesianews.gr εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου και το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου σε πλαγιά του βουνού, πάνω από το Μεταξοχώρι, σε χαμηλό υψόμετρο. Άτομα που περνούσαν από το σημείο για λόγους άθλησης διαπίστωσαν τις καταστροφές και κατέγραψαν φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία φαίνονται ξεκάθαρα σπασμένες κυψέλες αλλά και πατημασιές στο λασπωμένο έδαφος.

Οι εικόνες ενισχύουν την πιθανότητα παρουσίας αρκούδας στον Κίσσαβο, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, καθώς η περιοχή δεν θεωρείται παραδοσιακός βιότοπος του ζώου. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά εμφάνισης αρκούδων σε χαμηλότερα υψόμετρα, γεγονός που αποδίδεται στην αναζήτηση τροφής και στις κλιματικές αλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό θα παραδοθεί στις υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς, ώστε να ενημερωθούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και να αποφανθούν ειδικοί αν πράγματι πρόκειται για αρκούδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=KpGK7xji3MM}