Ασύλληπτη κτηνωδία με θύμα αρκούδα, αναζητούνται οι δράστες.

Σοκ και αγανάκτηση προκαλεί η είδηση ότι εντοπίστηκε νεκρή και αποκεφαλισμένη αρσενική αρκούδα σε ορεινή περιοχή του Λιβαδερού Δράμας. Το αποτρόπαιο εύρημα εντόπισε υπάλληλος του Δασαρχείου, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Με τη γνωστοποίηση του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Δασαρχείο Δράμας, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται για την προστασία του είδους.

Οι ειδικοί της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης μετέβησαν στο σημείο για αυτοψία, ενώ παράλληλα ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία νεκροψίας.

Τη σκότωσαν με πυροβόλο όπλο και την αποκεφάλισαν

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας αποκαλύπτουν μια πράξη ακραίας βαρβαρότητας. Η αρκούδα έφερε δύο τραύματα από σφαίρες πυροβόλου όπλου – ένα στη ράχη και ένα στον μηρό. Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες όχι μόνο σκότωσαν το ζώο, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν και στον αποκεφαλισμό του. Για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία από την περιοχή και σημεία ενδιαφέροντος, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της εγκληματικής ενέργειας. Οι περιβαλλοντικοί φορείς κάνουν λόγο για ένα «έγκλημα κατά της άγριας ζωής», τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις υπονομεύουν την προσπάθεια πολυετούς προστασίας του είδους και διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία.

