Οι χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες στο βουνό, με αποτέλεσμα οι πίστες του χιονοδρομικού κέντρου να λειτουργούν κανονικά.

Με εικόνες που παραπέμπουν σε αλπικό τοπίο και με το χιόνι να καλύπτει τις πλαγιές του ορεινού όγκου της Δράμας, το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού άνοιξε επίσημα τις πύλες του για τη φετινή χειμερινή σεζόν την Πρωτοχρονιά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές τόσο για τον χειμερινό τουρισμό όσο και για την τοπική οικονομία.

Η φετινή εκκίνηση συνοδεύεται από αυξημένο ενδιαφέρον επισκεπτών, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και μια εικόνα πλήρους λειτουργικότητας, που ενισχύει τη θέση του Φαλακρού ως βασικού χειμερινού προορισμού στη βόρεια Ελλάδα.

Οι χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες στο βουνό, με αποτέλεσμα οι πίστες του χιονοδρομικού κέντρου να λειτουργούν κανονικά, προσφέροντας στους φίλους των χειμερινών σπορ αλλά και στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν το Φαλακρό στην καλύτερή του εκδοχή.

Παράλληλα, το οδικό δίκτυο προς το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί και ασφαλείς ακόμη και σε περιόδους χιονόπτωσης, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση επισκεπτών από τη Δράμα και τις γύρω περιοχές.

Ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την ορεινή και ακριτική Δράμα

Η επαναλειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού δεν περιορίζεται στη διάσταση της ψυχαγωγίας, αλλά συνδέεται άμεσα με την οικονομική τόνωση της ορεινής και ακριτικής Δράμας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους γύρω ορεινούς οικισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την Πρωτοχρονιά και μέχρι τα Θεοφάνεια, καταγράφηκε πληρότητα στα καταλύματα και τους χώρους εστίασης στον Βώλακα και τον Γρανίτη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του χιονοδρομικού ως μοχλού ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.

Α. Πατακάκη: «Το Φαλακρό επιστρέφει εκεί που αξίζει να βρίσκεται»

Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υπεύθυνος για το χιονοδρομικό κέντρο Αργυρής Πατακάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ τονίζει ότι η φετινή εικόνα του Φαλακρού αποτελεί τη συνέχεια μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε πέρυσι και θα συνεχιστεί με το ίδιο ενδιαφέρον.

«Το χιονοδρομικό κέντρο είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την ορεινή Δράμα και η επαναλειτουργία του με ασφάλεια και ποιότητα ήταν βασική μας προτεραιότητα», σημειώνει ο κ. Πατακάκης, υπογραμμίζοντας πως η διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επενδύει σταθερά στη βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Όπως επισημαίνει, η καλή κατάσταση των υποδομών και η πλήρης λειτουργία τους, καθώς και η εύκολη πρόσβαση στο βουνό δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη χειμερινή περίοδο.

Από την εγκατάλειψη στην επανεκκίνηση

Υπενθυμίζεται ότι το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού παρέμεινε κλειστό και ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο για πέντε χρόνια, γεγονός που είχε στερήσει από την περιοχή ένα σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Η επαναλειτουργία του κατέστη δυνατή πέρυσι, μετά την υλοποίηση σημαντικών έργων ανάπλασης και αναβάθμισης των υποδομών.

Η ανταπόκριση του κόσμου από την πρώτη χρονιά επαναλειτουργίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, με την επισκεψιμότητα να ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες και να επιβεβαιώνει ότι το Φαλακρό παραμένει βαθιά χαραγμένο στη συνείδηση των φίλων του χειμερινού τουρισμού.

«Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Φαλακρό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και σήμερα βλέπουμε ότι αυτό το στοίχημα κερδίζεται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πατακάκης, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζεται με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καθώς ο χειμώνας εξελίσσεται και το Φαλακρό φορά το λευκό του πέπλο, το χιονοδρομικό κέντρο επιστρέφει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της χώρας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες και ταυτόχρονα νέα πνοή στην ορεινή Δράμα.

Το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού (Falakro Ski Center) θα είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο και Κυριακή, 09:00-16:00. Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και υπάρχει επαρκές χιόνι για χιονοδρομία, το κέντρο θα ανοίγει και την Παρασκευή. Για κάθε αλλαγή στη λειτουργία, τον καιρό και τις συνθήκες χιονιού, υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση στην επίσημη σελίδα του χιονοδρομικού στα κοινωνικά δίκτυα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ