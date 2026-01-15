Το εργατικό κέντρο Δράμας ζητά απαντήσεις για τον θάνατο του.

Τον θάνατο ενός 52χρονου εργαζόμενου στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας έκανε γνωστό με ανάρτησή του το Εργατικό Κέντρο της περιοχής.

Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει πως «Ο συνάδελφος, ηλικίας 52 ετών, βρέθηκε χτυπημένος από τάση ρεύματος (μέση τάση 20000 Volt) στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας σήμερα το πρωί, ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξίας ενώ εργαζόταν σε κολόνα».

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του από άγνωστη αιτία.

Στην ίδια ανάρτηση το Εργατικό Κέντρο ζητά απαντήσεις.

«Τα ερωτήματα που θέλουν απάντηση είναι πολλά» αναφέρει και παραθέτει:

- Είχε ενημερωθεί η ΔΕΗ ότι θα γίνουν εργασίες σε στύλους της από την εταιρεία οπτικής ίνας;

- Προβλέπεται να τοποθετηθεί εναέρια καλώδιο οπτικής ίνας;

- Τι ειδικότητα είχε ο εργαζόμενος που ανέβηκε στον στύλο της ΔΕΗ;

- Υπήρχε τεχνικός ασφαλείας στο έργο;

«Δυστυχώς, το φαινόμενο των εργατικών ατυχημάτων - δυστυχημάτων στην περιοχή μας είναι πολύ συνηθισμένο… Η μη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τα ανεπαρκή μέσα ατομικής προστασίας, η πίεση από τους εργοδότες στην εργασία συχνά οδηγούν σε εργατικά ατυχήματα με συνέπεια να φεύγουμε το πρωί για τη δουλειά και να μην είναι βέβαιο δυστυχώς, ότι θα επιστρέψουμε…» καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο.

Κλείνει την ανάρτησή του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και με την ευχή «ο συνάδελφος να είναι ο τελευταίος που χάνει τη ζωή του εν ώρα εργασίας!».

