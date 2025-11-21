Αποκλεισμένα χωριά και εκτεταμένες ζημιές μετά τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα.

Σοβαρά προβλήματα και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω της η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη βόρεια Κέρκυρατα ξημερώματα της Τετάρτης. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, με ολόκληρες περιοχές να παραμένουν αποκλεισμένες.

Αποκλεισμένο το χωριό Καρουσάδες - Κατάρρευση διώροφου κτιρίου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το χωριό των Καρουσάδων βρίσκεται σε αποκλεισμό μετά από μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στο κέντρο του οικισμού. Η κατολίσθηση παρέσυρε και διώροφο κτίριο, το οποίο κατέρρευσε ολοσχερώς. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ενίσχυση δυνάμεων - Στο νησί η 5η ΕΜΑΚ

Στην Κέρκυρα μεταβαίνουν τέσσερις άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ από τα Ιωάννινα, εξοπλισμένοι με δύο σωστικές λέμβους, αντλίες υδάτων και ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και αποκατάστασης.

Παράλληλα, συνεχείς είναι οι προσπάθειες των μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας και του Δήμου για τον καθαρισμό των δρόμων και την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Διακοπές ρεύματος και κλειστά σχολεία

Από τους Καρουσάδες έως τη Ρόδα έχει σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης. Λόγω της επικίνδυνης κατάστασης και των προβλημάτων πρόσβασης, κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε:

Καρουσάδες

Βελονάδες

Αυλιώτες

Ειδικό σχολείο Βελονάδων

Νηπιαγωγείο Καβαδάδες

Αγρό

Περουλάδες

Προβλήματα και στο νότιο τμήμα του νησιού

Αν και η βόρεια Κέρκυρα είναι η πιο πληγείσα περιοχή, προβλήματα εντοπίζονται και στο νότιο τμήμα, κυρίως στον οδικό άξονα από Μοραΐτικα έως Τσάκι Μπενιτσών. Κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων έχουν κλείσει τμήματα του δρόμου, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Στην Κεντρική Κέρκυρα δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα μέχρι στιγμής. Παραμένει όμως σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για πλοία ανοικτού τύπου, με τα δρομολόγια Κέρκυρα–Ηγουμενίτσα να εκτελούνται μόνο με κλειστού τύπου σκάφη.

Μεγάλα προβλήματα και στην Θεσπρωτία

Σύμφωνα με το epiruspost, η Θεσπρωτία βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μετά τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις. Καλλιέργειες έχουν βυθιστεί στο νερό, δρόμοι έχουν κλείσει και παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη, ενώ συνεργεία της αυτοδιοίκησης επιχειρούν σε πολλές περιοχές για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Σοβαρές επιπτώσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε Σαγιάδα, Ασπροκλήσι και στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου πλημμύρες έχουν καταστήσει πολλούς δρόμους απροσπέλαστους, ενώ η πρόσβαση προς το τελωνείο Μαυροματίου έχει διακοπεί.

Ζημιές σημειώνονται και σε ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ το ΚΕΠ Ασπροκλησίου πλημμύρισε, προκαλώντας καταστροφές στον εξοπλισμό. Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της ΠΕ Θεσπρωτίας επιχειρούν για άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Στον κάμπο της Σαγιάδας μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, με πορτοκαλεώνες και μανταρινιές να έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη. Η υπερχείλιση των καναλιών και η αδυναμία αποστράγγισης απειλούν τη φετινή παραγωγή, ενώ η πρόσβαση σε πολλούς αγροτικούς δρόμους είναι αδύνατη. Οι παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις μακροχρόνιες συνέπειες.

Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε για ακόμη μία φορά, πλημμυρίζοντας τον κάμπο της Σκάλας Φιλιατών και της Βρυσέλλας. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, καταστρέφοντας καλλιέργειες τριφυλλιού, πορτοκαλιών και λεμονιών. Ο δρόμος Νεραίδας–Σαγιάδας παραμένει κλειστός από το 8ο έως το 12ο χιλιόμετρο, ενώ ζημιές εντοπίζονται και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην Κέστρινη, οι μανταρινιές έχουν βυθιστεί στο νερό σε μια περίοδο όπου η συγκομιδή βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, καθιστώντας αδύνατη τη συλλογή του καρπού. Η πρόσβαση σε αγροτικές περιοχές είναι περιορισμένη, ενώ οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη διάρκεια του φαινομένου μπορεί να επηρεάσει τόσο τη φετινή όσο και την επόμενη σοδειά. Συνεργεία της αυτοδιοίκησης καταγράφουν τις ζημιές και παρεμβαίνουν όπου είναι δυνατόν.