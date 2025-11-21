Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για 3η ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα. Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα.

Προβλήματα έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με κύριο χαρακτηριστικό τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

«Βιβλική καταστροφή» στη Βόρεια Κέρκυρα, κλειστά σχολεία

Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στη βόρεια Κέρκυρα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα ξημερώματα το νησί, με τον δήμαρχο Γιώργο Μαχειμάρη να κάνει λόγο για «βιβλική καταστροφή», τονίζοντας ότι πολλά χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ όλα τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.

Υπερχείλισε ο Καλαμάς, σε απόγνωση οι αγρότες

Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για 3η ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων.

Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Κατολισθήσεις

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Σε τρεις ημέρες ποσότητα νερού 4 μηνών

Ήδη μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής είχαν πέσει άλλα 50 χιλιοστά βροχής στην Κόνιτσα και 70 στο Πάπιγκο ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα βροχής τις τελευταίες τρεις ημέρες σε πάνω από 330 χιλιοστά - αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της βροχής που πέφτει όλο τον χρόνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες Πέμπτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.