Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων αποκαλύπτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη σύλληψη 37 ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωσή της η EPPO τονίζει ότι κατά την έρευνά της στην Αθήνα «εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος των επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις».

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Τα μέλη της κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανύπαρκτα βοσκοτόπια, ακριβές αγορές και πλαστά τιμολόγια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια, διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα αναμείγνυαν με νόμιμα έσοδα. Μέρος των καταχρασθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, προκειμένου να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Αγρότες μόνο στα χαρτιά

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε πάνω από 19,6 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 θεωρείται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση και είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Οπως αναφέρει η EPPO, η διερεύνηση και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

«Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εκτελούνται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) (Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες).

»Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

»Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ», καταλήγει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.