Ερωτηματικά προκύπτουν αναφορικά με τον χρόνο ενημέρωσης της ΕΛ.ΑΣ. για το τραγικό περιστατικό. Τι ισχυρίζονται Άδωνις Γεωργιάδης και «Ευαγγελισμός», τι απαντά η Αστυνομία.

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά τον θάνατο της 16χρονης, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ σε κλαμπ στο Γκάζι καθώς ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου της αλλά και όλα όσα ακολούθησαν. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος σημείωσε πως το νοσοκομείο είχε ενημερώσει εγκαίρως την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης (23.10.2025) διευκρίνισε πως η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως μόλις διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης, που νωρίτερα είχε βρεθεί αναίσθητη έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως η αστυνομία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της 16χρονης που το μεσημέρι της Κυριακής έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και κατήγγειλε τον θάνατο της κόρης του.

Το πρωί της Πέμπτης η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας πως ενημερώθηκε από τον πατέρα του κοριτσιού και διευκρινίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε προηγούμενη επικοινωνία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Δεν προκύπτει τηλεφωνική κλήση ούτε από γιατρό ούτε από πολίτη»

Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε μιλώντας στο ΣΚΑΙ πως: «Δεν προκύπτει τηλεφωνική κλήση ούτε από γιατρό ούτε από πολίτη στο κέντρο της Άμεσης Δράστης (στο 100). Μετά από δική μας έρευνα δεν προκύπτει ούτε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο αστυνομικό τμήμα είτε με της Ομόνοιας είτε με του Συντάγματος. Δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν έχει γίνει επικοινωνία. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής δικονομίας, το νοσοκομείο υποχρεούται να ενημερώσει αστυνομική ή εισαγγελική αρχή όταν διαπιστώνει κάποια αξιόποινη πράξη ή ύποπτο θάνατο. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση χωρίς όμως να μπορώ να επιβεβαιώσω αν έχει γίνει κλήση σε σταθερό τηλέφωνο σε κάποια αστυνομική υπηρεσία. Στο παρελθόν έχουμε δει περιστατικά κατά τα οποία και το ΕΚΑΒ επικοινωνεί με την αστυνομία».

«Η αστυνομία ενημερώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι από τον πατέρα της 16χρονης. Στη συνέχεια ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας και έγινε έρευνα στην επιχείρηση που διασκέδαζε η 16χρονη. Έγινε λήψη δειγμάτων για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν νοθευμένα ποτά» κατέληξε.

Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού και της 1ης ΥΠΕ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ και του Ευαγγελισμού τονίζεται ότι από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε. Η ανήλικη είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης στην περιοχή Γκάζι.

Από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής.