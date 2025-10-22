Προ των πυλών το λεγόμενο «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» που σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο έχει την εξήγησή του.

Μετράμε αντίστροφα για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου που αποτελεί πολιούχο της Θεσσαλονίκης και προπομπό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Με νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί το λεγόμενο «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» δεν είναι… τυχαίο φαινόμενο, αλλά συνδέεται με αντικυκλωνικά συστήματα που επικρατούν στα μέσα του φθινοπώρου και χαρίζουν ήπιες θερμοκρασίες και λιακάδες.

Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο, οι ήπιες συνθήκες στα τέλη Οκτωβρίου οφείλονται σε αντικυκλώνες που επικρατούν στη Μεσόγειο, και όχι σε βαροκλινικά κύματα, δηλαδή ασταθή ατμοσφαιρικά συστήματα που προκαλούν κακοκαιρίες. «Το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», σημειώνει, είναι αποτέλεσμα αυτής της ατμοσφαιρικής σταθερότητας, ενός ήλιου «αποβροχάρη» που συχνά ακολουθεί τις φθινοπωρινές καταιγίδες.

Όπως αποτυπώνεται στην πρόγνωσή του, οι βροχές και οι τοπικά ισχυρά καταιγίδες θα επικρατήσουν κυρίως μέχρι την Πέμπτη με την Παρασκευή τα φαινόμενα να είναι σε αποδρομή δίνοντας σκυτάλη σε ένα αίθριο Σαβββατοκύριακο με κορύφωση το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» την προσεχή Κυριακή 26 του μήνα. Σχεδόν σε όλη την επικράτεια ανήμερα της μεγάλης γιορτής θα βιώσουμε ένα μικρό διάλειμμα ζέστης με θερμοκρασίες κοντά στους 23-25°C πριν μπει ο Νοέμβριος και αρχίσουν οι πρώτες χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες. Βέβαια σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου «ανήμερα της γιορτής στα δυτικά δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς βροχές.». Ειδικότερα στην αναλυτική του πρόγνωση καταγράφει τα εξής:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις νότιες και τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στη Ν-ΝΔ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Α. Αιγαίου πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 23 και στα νότια τους 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή (24/10), σύντομες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην κεντρική και τη νότια χώρα θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο (25/10), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και ίσως ασθενείς παροδικές βροχές στο Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή (26/10), μόνο στη Δ-ΒΔ Ελλάδα είναι πιθανό νε εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ με ένταση 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.