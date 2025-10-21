Ο 17χρονος και δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν μετά από καταγγελία στην Ελευσίνα.

Τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 45 και 53 ετών συνελήφθησαν στην Ελευσίνα, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου. Ο 17χρονος μαθητής, μαζί με ακόμα 4 άτομα, προσέγγισαν άλλον μαθητή σε προαύλιο σχολείου της Ελευσίνας και τον εξύβρισαν ενώ στη συνέχεια ο 17χρονος πλησίασε τον μαθητή και του επέδειξε ένα πιστόλι που είχε κάτω από το μπουφάν του, απειλώντας τον.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, διενήργησαν άμεσα προανάκριση ταυτοποιώντας τον 17χρονο και οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,

- αεροβόλο πιστόλι,

- σιδερογροθιά,

- στιλέτο,

- σουγιάς,

-2 μαχαίρια,

-85 κυνηγητικά φυσίγγια,

- κροτίδα καθώς και

- πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.