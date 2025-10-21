Στις 3 τα ξημερώματα οι εντυπωσιακές Ωριωνίδες θα κυριαρχήσουν στον ουρανό με τα πεφταστέρια να πέφτουν βροχή.

Απόψε κορυφώνεται η βροχή πεφταστεριών του Οκτωβρίου 2025, με τις Ωριωνίδες, ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα που «σκίζει» τον φθινοπωρινό ουρανό. Οι λάτρεις των αστέρων θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν δεκάδες φωτεινά πεφταστέρια να διασχίζουν τη νύχτα.

Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση είναι γύρω στις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), ενώ συνιστάται να απομακρυνθείτε από τα φώτα της πόλης για καθαρότερη θέα. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε αυτό το μαγευτικό φαινόμενο της φύσης, που θα μας θυμίσει για ακόμα μια φορά την ομορφιά και το μεγαλείο του ουρανού.

Η συμβουλή των ειδικών να απολαύσετε την κορύφωση των πεφταστεριών

Το φαινόμενο είναι ορατό κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο αστερισμός του Ωρίωνα ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό. Για καλύτερη θέαση, συνιστάται να απομακρυνθείτε από τα φώτα της πόλης και να κοιτάξετε προς το νότιο-ανατολικό τμήμα του ουρανού. Οι Ωριωνίδες φέτος αναμένονται με 20-25 μετέωρα ανά ώρα στο μέγιστο της κορύφωσής τους, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για όλους όσους αγαπούν τα ουράνια φαινόμενα.

Η ιστορία των Ωριωνιδών

Τα πεφταστέρια Ωριωνίδες, προέρχονται από μια περιοχή βόρεια του δεύτερου φωτεινότερου αστέρα στον αστερισμό του Ωρίωνα, του Μπετελγκέζ. Αρχικά ήταν μετεωροειδή (μικρά σώματα, μικρότερα από αστεροειδείς), που σχηματίστηκαν από τα υπολείμματα του πυρήνα του κομήτη του Halley. Από τότε που αποσπάστηκαν από τον κομήτη, έχουν μείνει σαν ένα στροβιλιζόμενο σύννεφο από συντρίμμια, που ακολουθεί τον κομήτη καθώς εκείνος περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο κάθε 76 χρόνια. Η βροχή πεφταστεριών των Ωριωνίδων είναι διάσημη για τα μετέωρά της, που ταξιδεύουν με περίπου 148.000 μίλια ανά ώρα (66 χλμ./δευτ.) στην ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με τη NASA. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αφήσουν λαμπερές «ουρές» στο πέρασμά τους που διαρκούν αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά. Αυτά τα ταχύτητα μετέωρα μπορούν επίσης να παράγουν «μπάλες» φωτιάς, οι οποίες λάμπουν πολύ έντονα για μερικά δευτερόλεπτα πριν σβήσουν.