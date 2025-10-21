Εντυπωσιακό φαινόμενο στη Σαντορίνη, όπου σχηματίστηκε υδροστρόβιλος ανοιχτά του νησιού.

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του ανοιχτά των ακτών της Σαντορίνης, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα ντόπιων και επισκεπτών.

Το φυσικό φαινόμενο δημιουργήθηκε από ισχυρούς ανέμους και διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και αέρα. Παρά το εντυπωσιακό θέαμα, δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε τραυματισμοί. Η εικόνα που αναρτήθηκε στο Forecast Weather «κόβει την ανάσα» και καθηλώνει τα βλέμματα.

Η εικόνα από την Σαντορίνη

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid02RUQ9WYwK43v9s4JEvGoz5GRaBPwm2mBT777jbKA45gvWpMrb2WHLZ1VF86Jt3YjRl}

Πώς δημιουργούνται οι υδροστρόβιλοι

Υδροστρόβιλοι δημιουργούνται όταν ισχυρά ανοδικά ρεύματα από μια καταιγίδα (καταιγιδοφόρο νέφος) περιστρέφονται και δημιουργούν έναν στροβιλοειδή κώνο συμπυκνωμένης υγρασίας που προεξέχει από το νέφος και αλληλεπιδρά με μια υδάτινη επιφάνεια, σηκώνοντας σταγονίδια νερού. Η διαδικασία ξεκινά από ένα ανοδικό ρεύμα θερμού, υγρού αέρα που οδηγεί σε πτώση της πίεσης στο σημείο ανύψωσης. Στη συνέχεια, η συνάντηση ισχυρών αέριων ρευμάτων από αντίθετες κατευθύνσεις δίνει αυτή τη στήλη αέρα μια περιστροφική κίνηση. Η κίνηση αυτή, μαζί με τη χαμηλή πίεση στο κέντρο, αυξάνει την ταχύτητα του αέρα δημιουργώντας έναν σίφωνα. ) Όταν αυτό το φαινόμενο συμβεί πάνω από μια υδάτινη επιφάνεια, ο σίφωνας ανασηκώνει σταγονίδια νερού, δημιουργώντας έναν υδροσίφωνα.