Εντυπωσιακό φαινόμενα δημιούργησε η σημερινή κακοκαιρία στην παραλία του νησιού.

Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα αυτήν την ώρα με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε αρκετές περιοχές.

Ανάμεσα στις περιοχές στις οποίες πέρασε η κακοκαρία τα Επάνησα, και μεταξύ αυτών η Λευκάδα, όπου σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού έκανε την εμφάνισή του ένα εντυπωσιακό φαινόμενο.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύει το Forecast Weather Greece, υδροστρόβιλος πέρασε ανοιχτά της παραλίας Κάθισμα.

