Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει απόψε 2.080.000 ευρώ.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Στην κλήρωση της προηγούμενης Τρίτης σημειώθηκε τζάκποτ και τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 51520, σειρά η 10η και στοιχείο το Ε.

Τα κέρδη της προηγούμενης, 41ης κλήρωσης διαμορφώθηκαν ως εξής: ο αριθμός 51520 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 1η, 9η και 110η, και στοιχεία Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 ευρώ κέρδισε ο 11417. Επίσης από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί: 1643, 18564, 27333, 43460, 46244, 62212, 67390, 74277 και 78494.